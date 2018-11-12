12.11.2018 14:01

Президент наградил работников культуры Харьковщины

Государственные награды присвоены по случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства.



// 5 канал

Об этом говорится в Указе Главы государства № 362/2018.



Так, «за значительный личный вклад в развитие национальной культуры и искусства, весомые творческие достижения и высокое профессиональное мастерство» орденом «За заслуги» III степени награжден Игорь ТУЛУЗОВ — первый заместитель генерального директора государственного предприятия «Харьковский национальный академический театр оперы и балета имени Н.В.Лысенко».



Почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ УКРАИНЫ» присвоено:



– Роману ЖИРОВУ – артисту областного коммунального учреждения «Харьковский государственный академический украинский драматический театр имени Т. Г.Шевченко»;



– Виталию ЛАШКО — артисту-вокалисту театра-студии Дворца студентов Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.



Почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ УКРАИНЫ» присвоено:



– Виктории БУГАЕВОЙ — старшему преподавателю кафедры Харьковской государственной академии культуры;



– Наталье ПЛОТНИК – руководителю народного любительского театра народной песни «Талица» Бабаевского поселкового Дома культуры Харьковского района.