Президент наградил работников культуры Харьковщины

Государственные награды присвоены по случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства.
Об этом говорится в Указе Главы государства № 362/2018.
Так, «за значительный личный вклад в развитие национальной культуры и искусства, весомые творческие достижения и высокое профессиональное мастерство» орденом «За заслуги» III степени награжден Игорь ТУЛУЗОВ — первый заместитель генерального директора государственного предприятия «Харьковский национальный академический театр оперы и балета имени Н.В.Лысенко».
Почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ УКРАИНЫ» присвоено:
– Роману ЖИРОВУ – артисту областного коммунального учреждения «Харьковский государственный академический украинский драматический театр имени Т. Г.Шевченко»;
– Виталию ЛАШКО — артисту-вокалисту театра-студии Дворца студентов Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.
Почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ УКРАИНЫ» присвоено:
– Виктории БУГАЕВОЙ — старшему преподавателю кафедры Харьковской государственной академии культуры;
– Наталье ПЛОТНИК – руководителю народного любительского театра народной песни «Талица» Бабаевского поселкового Дома культуры Харьковского района.
День может оказаться весьма насыщенным событиями. Ожидайте всего неожиданного, будь то незапланированная поездка, денежный выигрыш, ссора или новое знакомство.
Вернется солнце, но похолодает. Без осадков.
Сегодня Православная Церковь чтит память иконы Пресвятой Богородицы «Озерянской» – главной святыни и покровительницы Харькова и всей Слобожанщины.
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