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12.11.2018  14:01   

Президент наградил работников культуры Харьковщины

Государственные награды присвоены по случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства.


// 5 канал

Об этом говорится в Указе Главы государства № 362/2018.

Так, «за значительный личный вклад в развитие национальной культуры и искусства, весомые творческие достижения и высокое профессиональное мастерство» орденом «За заслуги» III степени награжден Игорь ТУЛУЗОВ — первый заместитель генерального директора государственного предприятия «Харьковский национальный академический театр оперы и балета имени Н.В.Лысенко».

Почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ УКРАИНЫ» присвоено:

– Роману ЖИРОВУ – артисту областного коммунального учреждения «Харьковский государственный академический украинский драматический театр имени Т. Г.Шевченко»;

– Виталию ЛАШКО — артисту-вокалисту театра-студии Дворца студентов Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.

Почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ УКРАИНЫ» присвоено:

– Виктории БУГАЕВОЙ — старшему преподавателю кафедры Харьковской государственной академии культуры;

– Наталье ПЛОТНИК – руководителю народного любительского театра народной песни «Талица» Бабаевского поселкового Дома культуры Харьковского района.

Тэги:  порошенко, награда, указ, харьков
 
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