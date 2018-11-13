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13.11.2018  09:12   

Патрульные проводят Неделю безопасности дорожного движения

Харьковские правоохранители присоединились ко всеукраинской Неделе безопасности дорожного движения., второй этап оторой проводится с 12 по 18 ноября.


// Патрульная полиция

В течение недели харьковские патрульные проведут ряд мероприятий, направленных на снижение аварийности и уменьшение степени тяжести последствий ДТП. С целью предупреждения детского травматизма инспекторы организовывать профилактические занятия, акции и познавательные брейн-ринги в учебных заведениях города.

14 ноября патрульные предлагают харьковчанам присоединиться вместе с ними в Общенациональной акции "Сдай кровь - спаси жизнь!" по сдаче крови для лечения пострадавших в ДТП.

А 16 ноября в центре города пройдет акция посвящена памяти жертв ДТП. С 15:30 на площади Свободы будут работать демонстрационные площадки патрульной полиции, Красного Креста, присутствующие почтят память погибших минутой молчания и зажиганием свечей.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  патрульные, неделя, харьков
 
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