Патрульные проводят Неделю безопасности дорожного движения

Харьковские правоохранители присоединились ко всеукраинской Неделе безопасности дорожного движения., второй этап оторой проводится с 12 по 18 ноября.
В течение недели харьковские патрульные проведут ряд мероприятий, направленных на снижение аварийности и уменьшение степени тяжести последствий ДТП. С целью предупреждения детского травматизма инспекторы организовывать профилактические занятия, акции и познавательные брейн-ринги в учебных заведениях города.
14 ноября патрульные предлагают харьковчанам присоединиться вместе с ними в Общенациональной акции "Сдай кровь - спаси жизнь!" по сдаче крови для лечения пострадавших в ДТП.
А 16 ноября в центре города пройдет акция посвящена памяти жертв ДТП. С 15:30 на площади Свободы будут работать демонстрационные площадки патрульной полиции, Красного Креста, присутствующие почтят память погибших минутой молчания и зажиганием свечей.
Сегодня – день расслабления и истинных ценностей. Желательно уделить время общению с друзьями или в кругу семьи.
Погода в Харькове будет ясной, только к вечеру на небе появятся облака. Без осадков.
Сегодня человечество отмечает светлые и вкусные праздники.
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