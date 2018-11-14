14.11.2018 09:20

Налоговая занялась харьковскими таксистами

Вопрос официального оформления граждан, предоставляющих услуги «такси», взят на контроль Главным управлением ГФС в Харьковской области.



Styler RBC

Работа проводится в рамках кампании против нелегальной занятости и выплаты заработной платы в «конвертах».



В ведомстве отметили, что в данное время стремительно развиваются службы такси Uber, Uklon, Яндекс Такси, Taxi Yellow, Такси Шара, Любимое такси, Свое такси, Такси Maxim, Такси Лидер и другие, партнерами которых становится все больше автомобилистов.



Граждане, которые на собственном автомобиле предоставляют услуги «такси» по перевозке пассажиров, должны знать, что систематическая хозяйственная деятельность с целью получения прибыли - это предпринимательство, а значит необходимо зарегистрироваться в качестве физического лица – предпринимателя и получить лицензию.



От официального оформления такой деятельности в любом случае выиграют государство, пассажиры и сами таксисты. Работа последних в правовом поле не скажется на их доходе, при этом обеспечит их социальные гарантии, а пассажиры будут спокойны за свою безопасность.



В то же время, бюджет получит средства в виде уплаченных налогов от предоставления услуг такси.



Одновременно сообщаем, что согласно статье 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях размер штрафа за перевозку пассажиров без государственной регистрации как субъекта хозяйствования или без получения лицензии составляет от 17000 грн. до 34000 грн.



Кроме того, за указанные правонарушения предусмотрена конфискация средства производства. В данном случае таким объектом выступает автомобиль.