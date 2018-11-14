14.11.2018 17:03

Для программы Доступное жилье утвержден перечень домов

Список из четырех домов для реализации городских программ доступного жилья и молодежного жилищного кредитования утвердили на заседании исполнительного комитета Харьковского горсовета.



// city.kharkov.ua

Дома расположены по адресам: пр. Льва Ландау, 52 (застройщик - ООО «Мегалит Финанс»), ул. Елизаветинская, 1-а (АО «Трест Жилстрой-1»), ул. Профессорская, 30 (ООО «Сегмент-Люкс») и проезд Рогатинский, 4 (ООО «Світ-1»).

На каждый дом заказчик предоставил гарантийные обязательства и все необходимые документы. Ввод жилья в эксплуатацию предусмотрен в 2019 году.

Как отметил в ходе заседания заместитель Харьковского городского головы - директор Департамента экономики и коммунального имущества Михаил Фатеев, в этом году по жилищным программам между харьковскими семьями было распределено 100 квартир.



Напомним, в Харькове действуют Городская целевая программа молодежного жилищного кредитования на 2011-2020 годы и Городская целевая социально-экономическая программа строительства (приобретения) доступного жилья на 2010-2020 годы. Получить льготный кредит на покупку жилья в рамках программы молодежного жилищного кредитования могут молодые люди (не только семейные пары) в возрасте до 35 лет.



Чтобы воспользоваться городской программой доступного жилья, необходимо состоять на квартирном учете и нуждаться в улучшении жилищных условий. Ежемесячный доход семьи не должен превышать пятикратного размера средней зарплаты на одного человека. Программа состоит из нескольких направлений: предоставление бюджетной поддержки в размере 50% на строительство жилья, льготное кредитование работников бюджетных учреждений и коммунальных предприятий, научно-педагогических работников высших учебных заведений III-IV уровней аккредитации, кредитование участников боевых действий в зоне проведения АТО и вынужденных переселенцев, живущих в Харькове.