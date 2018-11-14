Главная Новости Власть Для программы Доступное жилье утвержден перечень домов
14.11.2018  17:03   

Для программы Доступное жилье утвержден перечень домов

Список из четырех домов для реализации городских программ доступного жилья и молодежного жилищного кредитования утвердили на заседании исполнительного комитета Харьковского горсовета.


// city.kharkov.ua

Дома расположены по адресам: пр. Льва Ландау, 52 (застройщик - ООО «Мегалит Финанс»), ул. Елизаветинская, 1-а (АО «Трест Жилстрой-1»), ул. Профессорская, 30 (ООО «Сегмент-Люкс») и проезд Рогатинский, 4 (ООО «Світ-1»).

На каждый дом заказчик предоставил гарантийные обязательства и все необходимые документы. Ввод жилья в эксплуатацию предусмотрен в 2019 году.

Как отметил в ходе заседания заместитель Харьковского городского головы - директор Департамента экономики и коммунального имущества Михаил Фатеев, в этом году по жилищным программам между харьковскими семьями было распределено 100 квартир. 
 
Напомним, в Харькове действуют Городская целевая программа молодежного жилищного кредитования на 2011-2020 годы и Городская целевая социально-экономическая программа строительства (приобретения) доступного жилья на 2010-2020 годы. Получить льготный кредит на покупку жилья в рамках программы молодежного жилищного кредитования могут молодые люди (не только семейные пары) в возрасте до 35 лет.

Чтобы воспользоваться городской программой доступного жилья, необходимо состоять на квартирном учете и нуждаться в улучшении жилищных условий. Ежемесячный доход семьи не должен превышать пятикратного размера средней зарплаты на одного человека. Программа состоит из нескольких направлений: предоставление бюджетной поддержки в размере 50% на строительство жилья, льготное кредитование работников бюджетных учреждений и коммунальных предприятий, научно-педагогических работников высших учебных заведений III-IV уровней аккредитации, кредитование участников боевых действий в зоне проведения АТО и вынужденных переселенцев, живущих в Харькове.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  доступное жилье, исполком, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
13.11 ЖКХ На программу доступное жилье выделят 50 миллионов гривен 03.08 Власть В Региональном центре действует уникальный пакет услуг для молодых семей 02.08 Власть Исполком утвердил перечень домов для реализации жилищных программ
 
 

Видео

В Чугуеве прошёл ХІХ городской турнир по боксу среди юношей памяти И. Кожедуба
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 