15.11.2018 18:57

На портале для предпринимателей обновляются востребованные среди харьковчан сервисы

На портале «Предпринимательство и потребительский рынок города Харькова» поддерживают начинающих бизнесменов.



// city.kharkov.ua

Один из сервисов портала – «Помощь предпринимателю». Им, в основном, пользуются молодые люди, которые обращаются с вопросами о том, как открыть свой бизнес, как правильно составить бизнес-план, зарегистрировать предприятие. Консультацию можно получить в онлайн-режиме два раза в неделю, сообщила директор Департамента административных услуг и потребительского рынка Виктория Китайгородская.

Также на портале работает площадка «Бизнес-навигатор», на которой представлены городские предприятия малого, среднего и крупного бизнеса, и можно получить всю информацию об их деятельности.

Кроме того, в этом году в тестовом режиме начал работать электронный сервис «Ярмарка вакансий».

«Он очень востребован, поскольку наблюдается отток кадров на предприятиях. Благодаря информации, которую они размещают, люди устраиваются на работу, и предприятия получают новых сотрудников. В этом проекте мы тесно сотрудничаем с Молодежным советом при Харьковском городском голове, и сами участвуем в ярмарках. Со всей этой информацией можно ознакомиться на нашем портале», - отметила Виктория Китайгородская.

По ее словам, также департамент тесно сотрудничает с центром занятости. В частности, руководитель отдела предпринимательства департамента входит в состав комиссии, где предприниматели защищают свои проекты и им выделяются деньги для ведения бизнеса.

Директор департамента отметила, что в центрах предоставления административных услуг можно получить услугу по регистрации бизнеса. Согласно проведенному анализу, по сравнению с прошлым годом количество предприятий малого и среднего бизнеса в городе возросло.

Виктория Китайгородская сообщила, что вся эта работа ведется в рамках городской программы поддержки предпринимательства, которая направлена на обеспечение благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности, создание комфортного климата для привлечения инвестиций, упрощение системы получения разрешительных документов и недопущение принятия неэффективных регуляторных актов.



С порталом «Предпринимательство и потребительский рынок города Харькова» можно ознакомиться здесь.