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15.11.2018  19:57   

Харьковские предприниматели активнее заключают трудовые договоры со своими работниками

И не последнюю роль в этом играют мероприятия, направленные на детенизацию отношений в сфере занятости населения по всей Украине, проводимые управлением Гоструда.


// dtkt.ua

Так, с 5 октября текущего года в ходе контролирующих мероприятий было обнаружено почти 3000 работников, оформленных с нарушением требований трудового законодательства. Однако в ходе инспекционных посещений почти с 1500 из них заключили трудовые договоры.

По информации ГФС в октябре этого года было подано более 300 000 сообщений о принятии на работу 644 500 наемных работников. А это на 30% больше, чем в сентябре.

Что же касается физических лиц предпринимателей, то в сентябре их было зарегистрировано более 26 000, а в октябре эта цифра уже выросла почти вдвое.

Источник:   ГУ Гоструда
 Тэги:  гоструда, оформление, легализация, харьков
 
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