15.11.2018 19:57

Харьковские предприниматели активнее заключают трудовые договоры со своими работниками

И не последнюю роль в этом играют мероприятия, направленные на детенизацию отношений в сфере занятости населения по всей Украине, проводимые управлением Гоструда.



// dtkt.ua

Так, с 5 октября текущего года в ходе контролирующих мероприятий было обнаружено почти 3000 работников, оформленных с нарушением требований трудового законодательства. Однако в ходе инспекционных посещений почти с 1500 из них заключили трудовые договоры.



По информации ГФС в октябре этого года было подано более 300 000 сообщений о принятии на работу 644 500 наемных работников. А это на 30% больше, чем в сентябре.



Что же касается физических лиц предпринимателей, то в сентябре их было зарегистрировано более 26 000, а в октябре эта цифра уже выросла почти вдвое.