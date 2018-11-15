Харьковские предприниматели активнее заключают трудовые договоры со своими работниками

И не последнюю роль в этом играют мероприятия, направленные на детенизацию отношений в сфере занятости населения по всей Украине, проводимые управлением Гоструда.
Так, с 5 октября текущего года в ходе контролирующих мероприятий было обнаружено почти 3000 работников, оформленных с нарушением требований трудового законодательства. Однако в ходе инспекционных посещений почти с 1500 из них заключили трудовые договоры.
По информации ГФС в октябре этого года было подано более 300 000 сообщений о принятии на работу 644 500 наемных работников. А это на 30% больше, чем в сентябре.
Что же касается физических лиц предпринимателей, то в сентябре их было зарегистрировано более 26 000, а в октябре эта цифра уже выросла почти вдвое.
Звезды обещают спокойный день. Мысли будут особенно ясными, а мозг – продуктивным.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков. По городу и местами по области порывы ветра до 15-24 м/с.
Главная цель Всемирного дня рециклинга (или вторичной переработки) – привлечь внимание к сохранению чистой атмосферы.
влажн.:
давл.:
ветер: