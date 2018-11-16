Главная Новости Власть Cессия Харьковского городского совета пройдет 28 ноября
16.11.2018  16:29   

Cессия Харьковского городского совета пройдет 28 ноября

Двадцать третья сессия Харьковского городского совета VII созыва начнется 28 ноября в 10:00 в сессионном зале горсовета (пл. Конституции, 7).


// city.kharkov.ua

Соответствующее распоряжение подписал Харьковский городской голова Геннадий Кернес.

В повестке дня - 63 вопроса и «Разное».

В частности, будет рассмотрен вопрос о предоставлении льгот на жилищно-коммунальные услуги мастерам, старшим мастерам и начальникам участков КСП «Харьковгорлифт».

Также планируется принять изменения в правила благоустройства территории Харькова. Речь идет о внедрении новой технологии для борьбы с несанкционированным размещением рекламных объявлений на столбах и фасадах зданий.

Еще  повестке дня выделение из городского бюджета 50 млн грн на реализацию Городской целевой социально-экономической программы строительства (приобретения) доступного жилья в 2019 году и 21,2 млн грн на выполнение Городской целевой программы молодежного жилищного кредитования в 2019 году.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  сессия, горсовет, харьков
 
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