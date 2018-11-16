16.11.2018 16:29

Cессия Харьковского городского совета пройдет 28 ноября

Двадцать третья сессия Харьковского городского совета VII созыва начнется 28 ноября в 10:00 в сессионном зале горсовета (пл. Конституции, 7).



// city.kharkov.ua

Соответствующее распоряжение подписал Харьковский городской голова Геннадий Кернес.



В повестке дня - 63 вопроса и «Разное».



В частности, будет рассмотрен вопрос о предоставлении льгот на жилищно-коммунальные услуги мастерам, старшим мастерам и начальникам участков КСП «Харьковгорлифт».



Также планируется принять изменения в правила благоустройства территории Харькова. Речь идет о внедрении новой технологии для борьбы с несанкционированным размещением рекламных объявлений на столбах и фасадах зданий.



Еще повестке дня выделение из городского бюджета 50 млн грн на реализацию Городской целевой социально-экономической программы строительства (приобретения) доступного жилья в 2019 году и 21,2 млн грн на выполнение Городской целевой программы молодежного жилищного кредитования в 2019 году.