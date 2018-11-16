Cессия Харьковского городского совета пройдет 28 ноября

Двадцать третья сессия Харьковского городского совета VII созыва начнется 28 ноября в 10:00 в сессионном зале горсовета (пл. Конституции, 7).
Соответствующее распоряжение подписал Харьковский городской голова Геннадий Кернес.
В повестке дня - 63 вопроса и «Разное».
В частности, будет рассмотрен вопрос о предоставлении льгот на жилищно-коммунальные услуги мастерам, старшим мастерам и начальникам участков КСП «Харьковгорлифт».
Также планируется принять изменения в правила благоустройства территории Харькова. Речь идет о внедрении новой технологии для борьбы с несанкционированным размещением рекламных объявлений на столбах и фасадах зданий.
Еще повестке дня выделение из городского бюджета 50 млн грн на реализацию Городской целевой социально-экономической программы строительства (приобретения) доступного жилья в 2019 году и 21,2 млн грн на выполнение Городской целевой программы молодежного жилищного кредитования в 2019 году.
Звезды обещают активный день, насыщенный событиями и эмоциями. Особенно хорошо будет удаваться все, что связано с интеллектуальной сферой.
Обещанный в выходные снегопад пока в пути. Синоптики прогнозируют до 3 градусов тепла днем и без существенных осадков.
16 ноября в Украине поздравляют связистов-телевизионщиков, а повод для этого родился в Харькове.
влажн.:
давл.:
ветер: