19.11.2018 08:46

В строительство, клининге и общепите вычислили нелегалов

За нелегально трудоустроенных сотрудников ГУ Гоструда выписало 4,7 млн штрафов.



// kh.dsp.gov.ua

«Нелегалы» обнаружены во время инспекционных посещений предприятий Харьковщины.



Так, в обществе с ограниченной ответственностью в строительной отрасли были допущены к выполнению работ 25 работников «нелегалов».



На частном предприятии, которое занимается уборкой помещений, обнаружены 2 оформленных работника.



У физического лица - предпринимателя в сфере общественного питания были допущены к выполнению работ 13 работников без официального трудоустройства.



В кооперативе, которое занимается обслуживанием транспорта, выявлен 1 работник-«нелегал».

А у физического лица – предпринимателя, работающего в сфере оптовой торговли цветами и растениями, выявлен 1 работника, который не был официально трудоустроен.



По результатам инспекционных посещений, Главным управлением рассмотрено дела и вынесены постановления о наложении штрафных санкций на общую сумму почти 4,7 гривен.