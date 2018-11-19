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19.11.2018  08:46   

В строительство, клининге и общепите вычислили нелегалов

За нелегально трудоустроенных сотрудников ГУ Гоструда выписало 4,7 млн штрафов.


// kh.dsp.gov.ua

«Нелегалы» обнаружены во время инспекционных посещений предприятий Харьковщины.

Так, в обществе с ограниченной ответственностью в строительной отрасли были допущены к выполнению работ 25 работников «нелегалов».

На частном предприятии, которое занимается уборкой помещений, обнаружены 2 оформленных работника.

 У физического лица - предпринимателя в сфере общественного питания были допущены к выполнению работ 13 работников без официального трудоустройства.

В кооперативе, которое занимается обслуживанием транспорта, выявлен 1 работник-«нелегал».

А у физического лица – предпринимателя, работающего в сфере оптовой торговли цветами и растениями, выявлен 1 работника, который не был официально трудоустроен.

По результатам инспекционных посещений, Главным управлением рассмотрено дела и вынесены постановления о наложении штрафных санкций на общую сумму почти 4,7 гривен.

Источник:   ГУ Гоструда в Харьковской области
 Тэги:  нелегалы, гоструда, харьков
 
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