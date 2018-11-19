В строительство, клининге и общепите вычислили нелегалов

За нелегально трудоустроенных сотрудников ГУ Гоструда выписало 4,7 млн штрафов.
«Нелегалы» обнаружены во время инспекционных посещений предприятий Харьковщины.
Так, в обществе с ограниченной ответственностью в строительной отрасли были допущены к выполнению работ 25 работников «нелегалов».
На частном предприятии, которое занимается уборкой помещений, обнаружены 2 оформленных работника.
У физического лица - предпринимателя в сфере общественного питания были допущены к выполнению работ 13 работников без официального трудоустройства.
В кооперативе, которое занимается обслуживанием транспорта, выявлен 1 работник-«нелегал».
А у физического лица – предпринимателя, работающего в сфере оптовой торговли цветами и растениями, выявлен 1 работника, который не был официально трудоустроен.
По результатам инспекционных посещений, Главным управлением рассмотрено дела и вынесены постановления о наложении штрафных санкций на общую сумму почти 4,7 гривен.
День идеально подходит как для проведения важных мероприятий, так и для рутинных дел. Единственное «но»: старайтесь поменьше попадаться на глаза начальству.
Утро в Харькове ожидается ясным, а днем и вечером небо будет скрыто за облаками. Без осадков.
Праздник пришел с Кариб: впервые его отпраздновали в 1999 году жители Республики Тринидад и Тобаго.
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