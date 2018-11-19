19.11.2018 14:14

Средняя пенсия в Харькове по итогам 9 месяцев текущего года превысила 2600 грн

В региональном главном управлении проведено заседание коллегии при начальнике ГУ.



//glavcom.ua

Подводя итог заседания коллегии, начальник главного управления Виктор Ачкасов акцентировал внимание на выполнении проведение перерасчетов пенсий с 01.12.2018, как одно из основных направлений деятельности, в связи с увеличением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

В работе коллегии приняли участие руководители структурных подразделений Главного управления и председатели комиссий по прекращению-начальники управлений Фонда.

На заседании, в том числе, были рассмотрены вопросы о результатах проверок органами Министерства социальной политики Украины соблюдения требований законодательства органами Пенсионного фонда Украины при назначении (перерасчете) и выплаты пенсий и осуществляемых мероприятиях по устранению ошибок и предупреждения их возникновения.

В своих выступлениях докладчики отметили, что с начала года поступления собственных средств составляет 7 932 400 000. грн., из которых 98,1% - суммы собственных средств, т.е.- поступления части единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ).

Денежных средств, которые администрирует Фонд по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, увеличилось на 22,6 млн. грн.

По состоянию на 1 октября 2018 на учете в органах Пенсионного фонда области находится 801,1 тыс. пенсионеров, в том числе получают трудовые пенсии 757,6 тыс. человек и 43,5 тыс. пенсионеров силовых структур.

Средний размер пенсии по области на 1 октября 2018 составляет 2602,18 грн. против 2498,83 грн. на аналогичный период прошлого года. Темп роста среднего размера пенсии составляет 104,1%.

Органами Пенсионного фонда Украины в Харьковской области назначены пенсии 18,8 тыс. гражданам. Установлено 335 пенсий за особые заслуги перед Украиной.

В сентябре 2018 обеспечена выплата пенсии 41 370 внутренне перемещенным лицам из Донецкой и Луганской областей.