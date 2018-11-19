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19.11.2018  15:05   

Часть автопарка Харьковского авиазавода продали за 1 млн гривен

38 автомобилей предприятия ушли с молотка в среднем по $930 для погашения зарплатного долга перед сотрудниками.


Корреспондент.net

Государственная исполнительная служба продала на аукционе 38 машин из автопарка Харьковского государственного авиационного производственного предприятия за 1 млн грн с целью получить средства для оплаты долгов компании. Об этом свидетельствуют данные на портале электронных аукционов СЕТАМ.

В целом ГИС должна взыскать с компании почти 182,7 млн гривен в пользу Управления пенсионного фонда, государства, физлиц и юрлиц.

Отметим, что исполнительный сбор и стоимость исполнительного производства о взыскании задолженности в эту сумму не входят.

Напомним, в апреле текущего года Хозяйственный суд Харьковской области одобрил продажу 45 автотранспортных средств предприятия. Из них уже реализовано 38 единиц, а вырученные средства распределяются между работниками авиазавода.

Источник:   Деньги
 Тэги:  продажа, авиазавод, харьков, авто, зарплата, долг
 
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