Часть автопарка Харьковского авиазавода продали за 1 млн гривен

38 автомобилей предприятия ушли с молотка в среднем по $930 для погашения зарплатного долга перед сотрудниками.
Государственная исполнительная служба продала на аукционе 38 машин из автопарка Харьковского государственного авиационного производственного предприятия за 1 млн грн с целью получить средства для оплаты долгов компании. Об этом свидетельствуют данные на портале электронных аукционов СЕТАМ.
В целом ГИС должна взыскать с компании почти 182,7 млн гривен в пользу Управления пенсионного фонда, государства, физлиц и юрлиц.
Отметим, что исполнительный сбор и стоимость исполнительного производства о взыскании задолженности в эту сумму не входят.
Напомним, в апреле текущего года Хозяйственный суд Харьковской области одобрил продажу 45 автотранспортных средств предприятия. Из них уже реализовано 38 единиц, а вырученные средства распределяются между работниками авиазавода.
День идеально подходит как для проведения важных мероприятий, так и для рутинных дел. Единственное «но»: старайтесь поменьше попадаться на глаза начальству.
Небо затянет облаками, порывы ветра усилятся до 15-24 м/с. В первой половине дня возможен мокрый снег, местами метель. На дорогах гололедица.
Праздник пришел с Кариб: впервые его отпраздновали в 1999 году жители Республики Тринидад и Тобаго.
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