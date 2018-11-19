У мэра Харькова - новый советник

Анатолия Сидоренко сменил Данил Положухно.
Новым советником Харьковского городского головы на общественных началах стал Данил Положухно.
Соответствующее распоряжение подписал Харьковский городской голова Геннадий Кернес.
Другим распоряжением городского головы прекращены полномочия на этой должности Анатолия Сидоренко.
День идеально подходит как для проведения важных мероприятий, так и для рутинных дел. Единственное «но»: старайтесь поменьше попадаться на глаза начальству.
Небо затянет облаками, порывы ветра усилятся до 15-24 м/с. В первой половине дня возможен мокрый снег, местами метель. На дорогах гололедица.
Праздник пришел с Кариб: впервые его отпраздновали в 1999 году жители Республики Тринидад и Тобаго.
влажн.:
давл.:
ветер: