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19.11.2018  18:22   

У мэра Харькова - новый советник

Анатолия Сидоренко сменил Данил Положухно.


city.kharkov.ua

Новым советником Харьковского городского головы на общественных началах стал Данил Положухно.

Соответствующее распоряжение подписал Харьковский городской голова Геннадий Кернес.

Другим распоряжением городского головы прекращены полномочия на этой должности Анатолия Сидоренко.

Источник:   Городской совет
 Тэги:  кернес, новый помощник, харьков
 
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