Главная Новости Власть Ликвидация «ЧП» во время учебы для конвоиров с спецслужб на базе Харьковского изолятора временного содержания № 1 (ФОТО)
19.11.2018  18:40   

Ликвидация «ЧП» во время учебы для конвоиров с спецслужб на базе Харьковского изолятора временного содержания № 1 (ФОТО)

Полицейские отработали действия во время конвоирования и охраны задержанных и взятых под стражу лиц


//hk.npu.gov.ua

В задачи изоляторов временного содержания, батальона конвойной службы ГУНП в области входит охрана и конвоирование задержанных и взятых под стражу лиц, их доставка конвойным автотранспортом на судебные заседания, для проведения следственных действий.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с охраной задержанных и взятых под стражу лиц, для прекращения противоправных действий находящихся привлекаются работники подразделения особого назначения.

Руководитель учений начальник отдела организации деятельности изоляторов временного содержания ГУНП в области Александр Соляник отметил, что обмен опытом во время практических учений в реальных условиях является наиболее ценной и эффективной составляющей служебной подготовки сотрудников полиции. 

Тренировка включали действия конвойного наряда во время посадки и высадки удерживаемых лиц из специального автомобиля, в случае пожара, поломки автомобиля, побеги из-под конвоя. Также работниками ИВС совместно с полицейскими БПОП отработаны действия в случае захвата заложника, группового неповиновения удерживаемых лиц в камерном блоке ИВС.

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  конвой, харьков, захват, сац подразделение, учеба, ивс, камера, силовое
 
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