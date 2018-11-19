19.11.2018 18:40

Ликвидация «ЧП» во время учебы для конвоиров с спецслужб на базе Харьковского изолятора временного содержания № 1 (ФОТО)

Полицейские отработали действия во время конвоирования и охраны задержанных и взятых под стражу лиц



//hk.npu.gov.ua

В задачи изоляторов временного содержания, батальона конвойной службы ГУНП в области входит охрана и конвоирование задержанных и взятых под стражу лиц, их доставка конвойным автотранспортом на судебные заседания, для проведения следственных действий.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с охраной задержанных и взятых под стражу лиц, для прекращения противоправных действий находящихся привлекаются работники подразделения особого назначения.

Руководитель учений начальник отдела организации деятельности изоляторов временного содержания ГУНП в области Александр Соляник отметил, что обмен опытом во время практических учений в реальных условиях является наиболее ценной и эффективной составляющей служебной подготовки сотрудников полиции.

Тренировка включали действия конвойного наряда во время посадки и высадки удерживаемых лиц из специального автомобиля, в случае пожара, поломки автомобиля, побеги из-под конвоя. Также работниками ИВС совместно с полицейскими БПОП отработаны действия в случае захвата заложника, группового неповиновения удерживаемых лиц в камерном блоке ИВС.