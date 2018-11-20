20.11.2018 11:42

Геннадий Кернес поздравил с днем рождения Почетную харьковчанку Светлану Горбунову-Рубан

Вице-мэр Харькова Светлана Горбунова-Рубан отмечает день рождения.



city.kharkov.ua

Почетная харьковчанка Светлана Горбунова-Рубан отмечает день рождения

Городской голова Геннадий Кернес сегодня, 20 ноября, поздравил с днем рождения Почетного гражданина Харькова, кандидата социологических наук, заместителя городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлану Горбунову-Рубан.



«Благодаря Вашему профессионализму и кропотливому труду решаются важные проблемы и жизненные трудности многих жителей Харькова. Ваше участие и поддержка вселяют в людей уверенность в завтрашнем дне.



От всей души желаю Вам неисчерпаемой жизненной энергии и оптимизма, доброго здоровья и душевного спокойствия. Пусть никогда не иссякнет доброта в Вашем сердце, а любовь и забота, которые Вы несете людям, возвращается сторицей!» - сказано в поздравлении городского головы.