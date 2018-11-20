Геннадий Кернес поздравил с днем рождения Почетную харьковчанку Светлану Горбунову-Рубан

Вице-мэр Харькова Светлана Горбунова-Рубан отмечает день рождения.
Почетная харьковчанка Светлана Горбунова-Рубан отмечает день рождения
Городской голова Геннадий Кернес сегодня, 20 ноября, поздравил с днем рождения Почетного гражданина Харькова, кандидата социологических наук, заместителя городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлану Горбунову-Рубан.
«Благодаря Вашему профессионализму и кропотливому труду решаются важные проблемы и жизненные трудности многих жителей Харькова. Ваше участие и поддержка вселяют в людей уверенность в завтрашнем дне.
От всей души желаю Вам неисчерпаемой жизненной энергии и оптимизма, доброго здоровья и душевного спокойствия. Пусть никогда не иссякнет доброта в Вашем сердце, а любовь и забота, которые Вы несете людям, возвращается сторицей!» - сказано в поздравлении городского головы.
Главным ключом к успеху будет дружелюбная общительность, причем добиться компромисса, решения в свою пользу или содействия окружающих вам будет легче обычного.
Небо затянет облаками, порывы ветра усилятся до 15-24 м/с. В первой половине дня возможен мокрый снег, местами метель. На дорогах гололедица.
В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала всем странам ввести в практику празднование Всемирного дня ребенка.
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