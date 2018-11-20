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20.11.2018  11:42   

Геннадий Кернес поздравил с днем рождения Почетную харьковчанку Светлану Горбунову-Рубан

Вице-мэр Харькова Светлана Горбунова-Рубан отмечает день рождения.


city.kharkov.ua

Почетная харьковчанка Светлана Горбунова-Рубан отмечает день рождения

Городской голова Геннадий Кернес сегодня, 20 ноября, поздравил с днем рождения Почетного гражданина Харькова, кандидата социологических наук, заместителя городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлану Горбунову-Рубан.

«Благодаря Вашему профессионализму и кропотливому труду решаются важные проблемы и жизненные трудности многих жителей Харькова. Ваше участие и поддержка вселяют в людей уверенность в завтрашнем дне.

От всей души желаю Вам неисчерпаемой жизненной энергии  и оптимизма, доброго здоровья и душевного спокойствия.  Пусть никогда не иссякнет доброта в Вашем сердце, а любовь  и забота, которые Вы несете людям, возвращается сторицей!» - сказано в поздравлении городского головы.

Источник:   Городской совет
 Тэги:  поздравление, кернес, харьков, горбунова-рубан
 
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