20.11.2018 16:32

Геннадий Кернес пообещал предпринимателям Барабашово навести порядок на рынке (ФОТО)

Харьковский городской голова Геннадий Кернес 20 ноября встретился с предпринимателями торгового рынка «Барабашово».



// city.kharkov.ua

Во встрече приняли участие около 100 предпринимателей, работающих на рынке. Они пожаловались на то, что неизвестные фирмы от имени администрации рынка требуют от них до 1 декабря уплатить по 2 тыс. долл. за продление договоров аренды торговых точек, в противном случае им угрожают отказать в аренде.



Геннадий Кернес пообещал разобраться в сложившейся ситуации. Он отметил, что земли, на которых расположен рынок, принадлежат территориальной громаде и были сданы в аренду концерну «АВЭК» для создания на этой территории рабочих мест, в связи с чем заключать и продлевать договоры с предпринимателями может только концерн и никакая другая фирма.



«С вас сдирают три шкуры, и «Барабашово» просто прикрывается словами, что все это сделала мэрия, а они здесь ни при чем, и им надо платить. Поэтому вы, когда будете находиться на своих рабочих местах, спокойно потребуйте у них показать решение мэрии, что вы должны платить по 2 тысячи долларов за продление договоров, где, мол, решение, что мы должны платить за 2021 год?» - отметил Геннадий Кернес.



Городской голова также сообщил, что часть земель рынка, а именно - площадки, где торгуют тканью и фурнитурой, в ближайшее время будут возвращены в коммунальную собственность города – соответствующее решение будет принято на сессии городского совета. В дальнейшем предприниматели, работающие на этих площадках, будут платить лишь аренду за землю в городской бюджет. Для наведения порядка на других территориях рынка будет создана рабочая группа, в которую войдут предприниматели «Барабашово» и сотрудники профильных департаментов городского совета.



«Когда мы проведем анализ всего происходящего на тех или иных территориях, мы соберемся вместе и доложим вам, по какому пути мы пойдем и сколько это займет времени. Есть договоры, где написано, что на этой территории находится автостоянка, а по факту там ваши объекты – это нецелевое использование земель. Поэтому нам надо разобраться в этих вопросах и понять, как выйти из создавшейся ситуации. Я буду разговаривать с руководством «Барабашово», чтобы все поборы, которые сейчас осуществляются, были завершены», - подчеркнул мэр.



Геннадий Кернес также отметил, что те территории рынка, где будет установлен факт нецелевого использования земель, будут также возращены в коммунальную собственность города.