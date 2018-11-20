20.11.2018 17:31

В БТИ ввели бесплатные юридические консультации

Юридические консультации можно получить по любому вопросу, касающемуся недвижимости.



// Городской Дозор

Это нововведение является очередным этапом реформирования БТИ, инициатором которого выступил Харьковский городской голова Геннадий Кернес.

«Предоставление услуг - их качество, удобство и комфорт для харьковчан - сегодня является одним из приоритетных направлений в работе городской власти. Услуги, связанные с недвижимостью, зачастую требуют от горожан предварительной подготовки: необходимо сформировать полный пакет документов, восстановить, в случае утери или отсутствия, недостающие правоустанавливающие документы и так далее. В таких случаях нужна помощь юриста, но не все могут себе позволить платное юридическое сопровождение данных вопросов», - отметил директор Департамента регистрации Олег Дробот.



Чтобы получить бесплатную юридическую консультацию в БТИ, необходимо обратиться во фронт-офис предприятия (пл. Павловская 1/3, ЦУМ, 1 этаж). Предварительная запись не требуется. Консультации будут проводиться на основании анализа предоставленных документов (оригиналов или ксерокопий), касающихся недвижимости.



Напомним, проведение технической инвентаризации в КП «БТИ» можно заказать онлайн.