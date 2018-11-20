Главная Новости Власть В БТИ ввели бесплатные юридические консультации
20.11.2018  17:31   

В БТИ ввели бесплатные юридические консультации

Юридические консультации можно получить по любому вопросу, касающемуся недвижимости.


// Городской Дозор

Это нововведение является очередным этапом реформирования БТИ, инициатором которого выступил Харьковский городской голова Геннадий Кернес.

«Предоставление услуг - их качество, удобство и комфорт для харьковчан -  сегодня является одним из приоритетных направлений в работе городской власти. Услуги, связанные с недвижимостью, зачастую требуют от горожан предварительной подготовки: необходимо сформировать полный пакет документов, восстановить, в случае утери или отсутствия, недостающие правоустанавливающие документы и так далее. В таких случаях нужна помощь юриста, но не все могут себе позволить платное юридическое сопровождение данных вопросов», - отметил директор Департамента регистрации Олег Дробот.

Чтобы получить бесплатную юридическую консультацию в БТИ, необходимо обратиться во фронт-офис предприятия (пл. Павловская 1/3, ЦУМ, 1 этаж). Предварительная запись не требуется. Консультации будут проводиться на основании анализа предоставленных документов (оригиналов или ксерокопий), касающихся недвижимости.

Напомним, проведение технической инвентаризации в КП «БТИ» можно заказать онлайн.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  бти, юридическая консультация, харьков, услуга, бесплатно
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
26.10 Общество В БТИ из-за возгорания эвакуировали 60 человек. Руководство предприятия совместно со спасателями провели учения   11.10 Власть Для харьковского БТИ откроют Дом недвижимости 25.06 Общество В БТИ внедрили новые сервисы обслуживания харьковчан
 
 

Видео

В Харькове прошел Чемпионат Украины по боксу
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 