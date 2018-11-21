Город предоставил адресную денежную помощь более 12 тысячам харьковчан

Более 12,2 тыс. харьковчан получили за 9 месяцев 2018 года адресную денежную помощь на сумму более 32 млн грн.
Об этом сообщается в информации Департамента экономики и коммунального имущества об основных показателях экономического и социального развития города Харькова за 9 месяцев 2018 года.
Помощь предоставляется по индивидуальным обращениям граждан, спискам общественных организаций и исполнительных органов Харьковского городского совета.
За счет средств городского бюджета 238,3 тыс. малообеспеченных харьковчан получили дополнительные социальные гарантии (местные льготы) на оплату жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, льготный проезд в городском пассажирском электротранспорте и метро.
Кроме того, в Харькове продолжают оказывать транспортную социальную услугу по перевозке людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, которые передвигаются на инвалидных колясках. Службой «Инватакси» за отчетный период принято и выполнено почти 3,5 тыс. заявок. Также продолжает работать проект «Школьный автобус» для обеспечения возможности семи ученикам с инвалидностью получать инклюзивное образование. Также транспортная услуга предоставляется харьковчанам с ограниченными возможностями, которые проживают в отдаленных районах города и ежедневно посещают городской центр комплексной реабилитации для лиц с инвалидностью «Промінь».
Во всех сферах – от работы до личной жизни – во главу угла будут поставлены желания, а не рассудок, так что противостоять соблазнам будет очень трудно.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков, на дорогах местами гололедица.
Праздник отмечается с 2014 года в честь начала в этот день двух революций: Оранжевой революции (2004 года) и Революции Достоинства (2013 года).
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