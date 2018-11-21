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21.11.2018  08:44   

Город предоставил адресную денежную помощь более 12 тысячам харьковчан

Более 12,2 тыс. харьковчан получили за 9 месяцев 2018 года адресную денежную помощь на сумму более 32 млн грн.


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Об этом сообщается в информации Департамента экономики и коммунального имущества об основных показателях экономического и социального развития города Харькова за 9 месяцев 2018 года.

Помощь предоставляется по индивидуальным обращениям граждан, спискам общественных организаций и исполнительных органов Харьковского городского совета.

За счет средств городского бюджета 238,3 тыс. малообеспеченных харьковчан получили дополнительные социальные гарантии (местные льготы) на оплату жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, льготный проезд в городском пассажирском электротранспорте и метро.

Кроме того, в Харькове продолжают оказывать транспортную социальную услугу по перевозке людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, которые передвигаются на инвалидных колясках. Службой «Инватакси» за отчетный период принято и выполнено почти 3,5 тыс. заявок. Также продолжает работать проект «Школьный автобус» для обеспечения возможности семи ученикам с инвалидностью получать инклюзивное образование. Также транспортная услуга предоставляется харьковчанам с ограниченными возможностями, которые проживают в отдаленных районах города и ежедневно посещают городской центр комплексной реабилитации для лиц с инвалидностью «Промінь».

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  адресная помощь, харьков
 
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