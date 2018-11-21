21.11.2018 10:07

Игорь Терехов: В Харькове приступают к реализации проекта «Безопасный город»

Харьков приступил к реализации программы «Безопасный город». И помогать Первой столице будут американские специалисты.



// city.kharkov.ua

Окончательное одобрение о готовности воплотить в жизнь этот проект получил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов. Он только вернулся из Нью-Йорка, где провел серию переговоров с заокеанскими партнерами.



«Была очень результативная поездка. Мы встречались в офисе в Нью-Йорке с нашими партнерами, которые действительно очень серьезно подошли к вопросу создания безопасного города на примере Харькова. Первым этапом по созданию безопасного города планируется проектирование ситуационного центра. Пободного еще нет в Украине. Это будет мощный комплекс, в который будут заведены абсолютно все службы. В первую очередь, коммунальные службы города Харькова. Еще мы ведем переговоры и с МЧС, службой скорой помощи и, конечно, нам нужно, чтобы вошла в состав ситуационного центра и полиция. Потому что этот ситуационный центр будет управлять и локализовать любую чрезвычайную ситуацию», – расказал Игорь Терехов.



Как отметил первый вице-мэр, пока город уже подобрал наиболее оптимальную площадку для возведения подобного ситуационного центра. Территориально, говорит Игорь Терехов, его построят в районе аэропорта. Поскольку к базе, где будут сосредоточены все службы города, есть и определенные требования относительно безопасности. К локации будущего ситуационного центра Харьков готовится подвести все необходимые коммуникации. Кроме того, уже с 2019 года на территории города будет установлено ​​огромное количество камер видеонаблюдения. Все[ их объединят в единую систему, с главной базой в ситуационном центре. В финале у Харькова будет служба, аналогичная американской «911».



«Это прежде всего даст безопасность Харькову. Это основное условие, потому что мы очень часто говорим о том, что Харьков – это умный город, это смарт-сити, но сегодня мы говорим о том, что Харькову необходимо, чтобы Харьков стал Сейф-сити – безопасным городом, и мы над этим сейчас работаем. Хочу сказать, что основа основ – это безопасность. И мы отдаем себе отчет, что какой бы инвестор ни пытался прийти в город Харьков, если он будет чувствовать, что город Харьков – безопасный город, он придет. А инвестиции – это развитие города, это рабочие места, это заработные платы, это благосостояние людей. Поэтому основа основ – создание безопасного города», – подытожил Игорь Терехов.



Реализация проекта Харькова – безопасного города будет проходить в несколько этапов. Один из основных, подчеркнул Игорь Терехов, будет завершен уже 2019 году.