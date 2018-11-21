Главная Новости Власть Игорь Терехов: В Харькове приступают к реализации проекта «Безопасный город»
21.11.2018  10:07   

Игорь Терехов: В Харькове приступают к реализации проекта «Безопасный город»

Харьков приступил к реализации программы «Безопасный город». И помогать Первой столице будут американские специалисты.


// city.kharkov.ua

Окончательное одобрение о готовности воплотить в жизнь этот проект получил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов. Он только вернулся из Нью-Йорка, где провел серию переговоров с заокеанскими партнерами.
 
«Была очень результативная поездка. Мы встречались в офисе в Нью-Йорке с нашими партнерами, которые действительно очень серьезно подошли к вопросу создания безопасного города на примере Харькова. Первым этапом по созданию безопасного города  планируется проектирование ситуационного центра. Пободного еще нет в Украине. Это будет мощный комплекс, в который будут заведены абсолютно все службы. В первую очередь, коммунальные службы города Харькова. Еще мы ведем переговоры и с МЧС, службой скорой помощи и, конечно, нам нужно, чтобы вошла в состав ситуационного центра и полиция. Потому что этот ситуационный центр будет управлять и локализовать любую чрезвычайную ситуацию», – расказал Игорь Терехов.
 
Как отметил первый вице-мэр, пока город уже подобрал наиболее оптимальную площадку для возведения подобного ситуационного центра. Территориально, говорит Игорь Терехов, его построят в районе аэропорта. Поскольку к базе, где будут сосредоточены все службы города, есть и определенные требования относительно безопасности. К локации будущего ситуационного центра Харьков готовится подвести все необходимые коммуникации. Кроме того, уже с 2019 года на территории города будет установлено ​​огромное количество камер видеонаблюдения. Все[ их объединят в единую систему, с главной базой в ситуационном центре. В финале у Харькова будет служба, аналогичная американской «911».

«Это прежде всего даст безопасность Харькову. Это основное условие, потому что мы очень часто говорим о том, что Харьков – это умный город, это смарт-сити, но сегодня мы говорим о том, что Харькову необходимо, чтобы Харьков стал Сейф-сити – безопасным городом, и мы над этим сейчас работаем. Хочу сказать, что основа основ – это безопасность. И мы отдаем себе отчет, что какой бы инвестор ни пытался прийти в город Харьков, если он будет чувствовать, что город Харьков – безопасный город, он придет. А инвестиции – это развитие города, это рабочие места, это заработные платы, это благосостояние людей. Поэтому основа основ – создание безопасного города», – подытожил Игорь Терехов.
 
Реализация проекта Харькова – безопасного города будет проходить в несколько этапов. Один из основных, подчеркнул Игорь Терехов, будет завершен уже 2019 году.

Тэги:  терехов, безопасный город, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
07.11 Образование Игорь Терехов: В следующем году мы продолжим работу по обновлению техники в наших школах   07.11 Власть Игорь Терехов: В Харькове в этом году установят новую елку 02.11 Власть Игорь Терехов: Представители городской власти выезжают в школы, реагируя на просьбы родителей (ФОТО)
 
 

Видео

Харьков будет защищать права предпринимателей рынка "Барабашово"
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 