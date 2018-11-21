Геннадий Кернес поздравляет с днем рождения Почетного гражданина города Харькова Михаила Карпеева

Сегодня у легенды авиации Михаила Карпеева день рождения.
Харьковский городской голова Геннадий Кернес сегодня, 21 ноября, поздравил с днем рождения Почетного гражданина города Харькова, Героя Советского Союза, генерал-майора авиации Михаила Карпеева.
«Всю свою жизнь Вы посвятили авиации и армии. Ваши профессиональные качества, богатый опыт, преданность интересам дела позволили Вам завоевать высокий авторитет у харьковчан. Самого искреннего уважения заслуживает героическая фронтовая биография, Ваши подвиги навсегда останутся в веках и послужат примером для молодого поколения.
От всей души желаю крепкого здоровья, бодрости духа и всего самого хорошего Вам и Вашей большой семье. Мира и добра!» - говорится в поздравлении городского головы.
Во всех сферах – от работы до личной жизни – во главу угла будут поставлены желания, а не рассудок, так что противостоять соблазнам будет очень трудно.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков, на дорогах местами гололедица.
Праздник отмечается с 2014 года в честь начала в этот день двух революций: Оранжевой революции (2004 года) и Революции Достоинства (2013 года).
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