Главная Новости Власть Геннадий Кернес поздравляет с днем рождения Почетного гражданина города Харькова Михаила Карпеева
21.11.2018  10:42   

Геннадий Кернес поздравляет с днем рождения Почетного гражданина города Харькова Михаила Карпеева

Сегодня у легенды авиации Михаила Карпеева день рождения.


//dozor.kharkov.ua

Харьковский городской голова Геннадий Кернес сегодня, 21 ноября, поздравил с днем рождения Почетного гражданина города Харькова, Героя Советского Союза, генерал-майора авиации Михаила Карпеева.

«Всю свою жизнь Вы посвятили авиации и армии. Ваши профессиональные качества, богатый опыт, преданность интересам дела позволили Вам завоевать высокий авторитет у харьковчан. Самого искреннего уважения заслуживает героическая фронтовая биография, Ваши подвиги навсегда останутся в веках и послужат примером для молодого поколения.

От всей души желаю крепкого здоровья, бодрости духа и всего самого хорошего Вам и Вашей большой семье. Мира и добра!» - говорится в поздравлении городского головы.

Источник:   Городской совет
 Тэги:  поздравление, кернес, харьков, карпеев
 
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