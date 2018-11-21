21.11.2018 10:42

Геннадий Кернес поздравляет с днем рождения Почетного гражданина города Харькова Михаила Карпеева

Сегодня у легенды авиации Михаила Карпеева день рождения.



//dozor.kharkov.ua

Харьковский городской голова Геннадий Кернес сегодня, 21 ноября, поздравил с днем рождения Почетного гражданина города Харькова, Героя Советского Союза, генерал-майора авиации Михаила Карпеева.



«Всю свою жизнь Вы посвятили авиации и армии. Ваши профессиональные качества, богатый опыт, преданность интересам дела позволили Вам завоевать высокий авторитет у харьковчан. Самого искреннего уважения заслуживает героическая фронтовая биография, Ваши подвиги навсегда останутся в веках и послужат примером для молодого поколения.



От всей души желаю крепкого здоровья, бодрости духа и всего самого хорошего Вам и Вашей большой семье. Мира и добра!» - говорится в поздравлении городского головы.