21.11.2018 14:14

Блокирование дорог по Харьковом оказалось «впустую»

Давление на депутатов оказалось ничтожным. Рада отказалась отменять штрафы за нарушение правил ввоза «евроблях».



://unn.com.ua

Нардепы отказались отменять решение Верховной Рады о принятии во втором чтении изменений в Таможенный кодекс по повышению штрафов за нарушение правил ввоза «евроблях», сообщает корреспондент УНН.

Решение по постановлению 8488/П поддержали 39 народных депутатов, а решение по постановлению 8488/П1 — 33.

В частности, парламент отклонил проект постановления об отмене решения Верховной Рады Украины от 8 ноября 2018 года о принятии во втором чтении и в целом проекта Закона Украины «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины» (8488/П и 8488/П1).

Напомним, 8 ноября Верховная Рада приняла закон 8487 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств для решения проблемы с автомобилями на еврономерах.

Кроме того, 8 ноября, парламент одобрил в целом закон 8488 о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины, которым утверждались правила оформления так называемых «евроблях».

Раньше 21 ноября Рада отказалась отменять новые правила налогообложения «евроблях».

Отметим, 20 ноября на трассах под Харьковом проходила массовая акция протеста владельцев автомобилей на иностранной регистрации. Они выступают против увеличения таможенных платежей.