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21.11.2018  14:49   

Геннадий Кернес поздравил с днем рождения Почетного харьковчанина Михаила Борисюка

Сегодня отмечает свой 84-й день рождения Герой Украины Михаил Борисюк.


//library.kpi.kharkov.ua

Городской голова Геннадий Кернес сегодня, 21 ноября, поздравил с днем рождения Героя Украины, Почетного гражданина города Харькова, члена Академии кибернетических наук, экс-руководителя Харьковского конструкторского бюро по машиностроению имени А. А. Морозова Михаила Борисюка.

«Благодаря Вашему профессионализму и знаниям современное общество  получает высокотехнологичную продукцию, которая сегодня обеспечивает и укрепляет позиции Украины. Ваш личный вклад в развитие отечественного машиностроения, внедрение передовых технологий в производство неоценим.

Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, неисчерпаемой энергии и вдохновения. Мира и добра Вам и Вашим родным!» - говорится в поздравлении городского головы.

Источник:   Городской совет
 Тэги:  поздравление, кернес, харьков, борисюк
 
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