21.11.2018 14:49

Геннадий Кернес поздравил с днем рождения Почетного харьковчанина Михаила Борисюка

Сегодня отмечает свой 84-й день рождения Герой Украины Михаил Борисюк.



//library.kpi.kharkov.ua

Городской голова Геннадий Кернес сегодня, 21 ноября, поздравил с днем рождения Героя Украины, Почетного гражданина города Харькова, члена Академии кибернетических наук, экс-руководителя Харьковского конструкторского бюро по машиностроению имени А. А. Морозова Михаила Борисюка.



«Благодаря Вашему профессионализму и знаниям современное общество получает высокотехнологичную продукцию, которая сегодня обеспечивает и укрепляет позиции Украины. Ваш личный вклад в развитие отечественного машиностроения, внедрение передовых технологий в производство неоценим.



Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, неисчерпаемой энергии и вдохновения. Мира и добра Вам и Вашим родным!» - говорится в поздравлении городского головы.