Геннадий Кернес поздравил с днем рождения Почетного харьковчанина Михаила Борисюка

Сегодня отмечает свой 84-й день рождения Герой Украины Михаил Борисюк.
Городской голова Геннадий Кернес сегодня, 21 ноября, поздравил с днем рождения Героя Украины, Почетного гражданина города Харькова, члена Академии кибернетических наук, экс-руководителя Харьковского конструкторского бюро по машиностроению имени А. А. Морозова Михаила Борисюка.
«Благодаря Вашему профессионализму и знаниям современное общество получает высокотехнологичную продукцию, которая сегодня обеспечивает и укрепляет позиции Украины. Ваш личный вклад в развитие отечественного машиностроения, внедрение передовых технологий в производство неоценим.
Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, неисчерпаемой энергии и вдохновения. Мира и добра Вам и Вашим родным!» - говорится в поздравлении городского головы.
Во всех сферах – от работы до личной жизни – во главу угла будут поставлены желания, а не рассудок, так что противостоять соблазнам будет очень трудно.
В Харькове день и вечер будут ясными, придя на смену пасмурному утру. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
Праздник отмечается с 2014 года в честь начала в этот день двух революций: Оранжевой революции (2004 года) и Революции Достоинства (2013 года).
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