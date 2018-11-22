22.11.2018 08:37

В Харькове пересмотрят качество предоставления услуг в соответствии с Европейской хартией равенства

Первое заседание рабочей группы по вопросам ратификации Европейской хартии равенства женщин и мужчин в жизни местных громад прошло 21 ноября в Харьковском городском совете.



// city.kharkov.ua

Как сообщила заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан, в рабочую группу вошли представители всех структурных подразделений городского совета и исполнительных органов, депутаты горсовета.

Документ нацелен на развитие органов местного самоуправления. Он охватывает все сферы жизнедеятельности - образование, здравоохранение, социальную помощь, культуру, спорт, безопасность, окружающую среду и т.д. Ратификация Хартии необходима для повышения качества предоставления этих услуг и повышения уровня жизни в городе.

Как отметила председатель комиссии по гуманитарным вопросам городского совета и руководитель рабочей группы по присоединению к Европейской хартии равенства Ольга Чичина, Хартия равенства женщин и мужчин – значит создание возможностей для каждого. В Харькове проживают 23% людей пожилого возраста, 110 тыс. школьников, 178 тыс. студентов, вынужденные переселенцы, люди с инвалидностью, то есть люди разных категорий. Гендерная политика учитывает их потребности и имплементирует в работу департаментов городского совета. Примером могут служить городские центры предоставления административных и социальных услуг, которые доступны для людей с ограниченными возможностями, для пожилых людей, в них работают детские комнаты и т.д.

Представители департаментов городского совета, депутатского корпуса изучат требования Хартии, и на следующем заседании рабочей группы обсудят конкретные вопросы ее разделов, касающихся их сферы, чтобы понять, каким образом улучшить качество предоставляемых в городе услуг.

Как отметил заместитель начальника Управления по делам семьи и молодежи Валерий Сычов отметил, подписание Хартии – это руководство к действию. Классический пример, которым департамент озаботился много лет назад, касается внешкольного образования.

«Если посчитать, сколько всего мальчиков и девочек занимается спортом, картина будет неплохая, но если посмотреть на финансирование спортивных мужских и женских секций, то может возникнуть другая ситуация. В одном из городов провели такой анализ, и оказалось, что средств на женские спортивные секции выделяется меньше, чем на мужские, а медалей девочки завоевывают намного больше. Ситуация пересматривается, и еще больше девочек приобщается к спорту», - рассказал Валерий Сычов.

Он отметил, что после принятия Хартии будет принят конкретный план действий, в котором и будут прописаны задачи, сроки и ответственные за их выполнение.

Ольга Чичина напомнила, что в Харькове совместно с Академией Фольке Бернадотта (Швеция) разрабатывается гендерный паспорт города. «Чтобы качественно предоставлять услуги, нужно знать, кто их получает. Даже проблемы очередей решаются после того, как будут проанализированы потребности людей», - сказала депутат.

Отметим, параллельно с заседаниями рабочей группы по вопросу подписания Европейской хартии равенства проходят встречи с общественностью. Окончательное решение о ратификации будет принято на сессии Харьковского городского совета.

В случае присоединения к Хартии Харьков будет отображен на атласе европейских городов. Там будут размещаться результаты исследований, проекты, которые реализуются в городе. Харьков станет в один ряд с европейскими городами, сможет перенимать лучший опыт и делиться своим, чтобы быть комфортным городом для всех его жителей.

Справка. Европейская хартия равенства женщин и мужчин принята в мае 2006 года. Согласно документу, запрещается дискриминация по любым признакам пола, расы, этнического или социального происхождения, генетических особенностей, языка, религии или убеждений, политических или иных взглядов, принадлежности к национальным меньшинствам, имущественного положения, места рождения, инвалидности и др. К Хартии уже присоединились 1730 городов. В Украине – это Винница, Житомир, Одесса, Ирпень и др.