Геннадий Кернес поздравил с днем рождения Почетного гражданина Харькова Сергея Кирика

Сегодня - 65-летний юбилей отмечает заслуженный энергетик Сергей Кирик.
Сегодня день рождения почетного харьковчанина Сергея Кирика
Харьковский городской голова Геннадий Кернес сегодня, 22 ноября, поздравил с днем рождения Почетного гражданина города Харькова, заслуженного энергетика Украины Сергея Кирика.
«Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и вдохновения.
Пусть Ваша жизнь будет наполнена оптимизмом и мудростью, а любовь и забота близких людей придают сил и воодушевления!» - сказано в поздравлении городского головы.
Мнение окружающих сегодня будет интересно только чтобы ему противостоять. Лучше посвятите день тем вопросам, в которых никто не сможет вам помешать или возразить.
В Харькове день и вечер будут ясными, придя на смену пасмурному утру. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
Ежегодно 22 ноября в мире отмечается добрый семейный праздник – Международный день сына.
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