22.11.2018 12:19

Геннадий Кернес поздравил с днем рождения Почетного гражданина Харькова Сергея Кирика

Сегодня - 65-летний юбилей отмечает заслуженный энергетик Сергей Кирик.



//www.city.kharkov.ua

Сегодня день рождения почетного харьковчанина Сергея Кирика



Харьковский городской голова Геннадий Кернес сегодня, 22 ноября, поздравил с днем рождения Почетного гражданина города Харькова, заслуженного энергетика Украины Сергея Кирика.



«Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и вдохновения.



Пусть Ваша жизнь будет наполнена оптимизмом и мудростью, а любовь и забота близких людей придают сил и воодушевления!» - сказано в поздравлении городского головы.