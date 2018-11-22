Главная Новости Власть Геннадий Кернес поздравил с днем рождения Почетного гражданина Харькова Сергея Кирика
22.11.2018  12:19   

Геннадий Кернес поздравил с днем рождения Почетного гражданина Харькова Сергея Кирика

Сегодня - 65-летний юбилей отмечает заслуженный энергетик Сергей Кирик.


//www.city.kharkov.ua

Сегодня день рождения почетного харьковчанина Сергея Кирика

Харьковский городской голова Геннадий Кернес сегодня, 22 ноября, поздравил с днем рождения Почетного гражданина города Харькова, заслуженного энергетика Украины Сергея Кирика.

«Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и вдохновения.

Пусть Ваша жизнь будет наполнена оптимизмом и мудростью, а любовь и забота близких людей придают сил и воодушевления!» - сказано в поздравлении городского головы.

Источник:   Городской совет
 Тэги:  поздравление, кернес, харьков, кирик
 
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