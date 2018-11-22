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22.11.2018  17:11   

Каждое второе обращение в фискальную службу Харьковщины – о «соседе», не платящем налоги

За три квартала 2018 года в органы ГУ ГФС в Харьковской области поступило 621 письменное обращение граждан.


// kh.sfs.gov.ua

В ведомстве отмечают, что это на 265 обращений меньше, чем за соответствующий период 2017-го (886 обращений).

Специалисты ведомства рассказывают, что обращаются граждане по различным вопросам - и по поводу разъяснения налогового законодательства, и с предложениями, случаются и жалобы. Также неравнодушные граждане информируют о случаях уклонения от уплаты налогов.

Большинство обращений касалось налоговой политики (505 обращений или 81,3% от общего количества обращений) Из них 270 обращений или 43,58% - информирование об уклонении от уплаты налогов, 126 обращений или 20,3% относительно контрольно-проверочной работы, 22 обращений или 3,5% - по регистрации и учете налогоплательщиков, 17 обращений или 2,7% - по регистрационных номерах учетных карточек налогоплательщиков и другие вопросы.

Кроме того, в фискальном ведомстве напомнили, что обратиться к ним можно не только в письменном виде. Существует запись на прием к должностным лицам, и пообщаться с ними можно в режиме реального времени.

Так, в течение трех кварталов должностными лицами органов ГУ ГФС в Харьковской области проведено 39 личных приемов.

Кроме того, в Государственной фискальной службе Украины действует бесплатная круглосуточно информационно-справочная служба по телефону 0-800-501-007.

Источник:   ГУ ГФС
 Тэги:  гфс, обращения, харьков
 
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