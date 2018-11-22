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22.11.2018  19:53   

Харьков с визитом посетили представители НАТО в Украине.

В стенах мэрии гости встретились с первым вице-мэром Игорем Тереховым. Во время общения были намечены четкие планы по сотрудничеству в образовательном, научном направлении и в вопросах безопасности.


Фото встречи в ХГС

Представители НАТО в Украине назвали Харьков - стратегическим городом Украины, поскольку здесь воплощается в жизнь ряд программ на тему евроатлантической интеграции. В ответ в Харьковском городском совете пообещали и дальше всячески поддерживать все подобные проекты.

«Хотелось бы, чтоб у нас с представителями НАТО сложились хорошие отношения, и мы заинтересованы в тесном сотрудничестве.  Прежде всего - в сфере безопасности.  И для нас это очень важно, потому что система евроатлантической интеграции предусматривает реальную коллективную безопасность. Для Харьковской области и для Харькова, как города, который находится вблизи  от зоны военных действий - это, действительно, очень важно» - уточнил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.

Обсуждение затронутых на встрече вопросов проходило в теплой, дружеской обстановке.

Особый интерес был проявлен к образовательным программам, которые специалисты НАТО планируют проводит в городе Харькове уже сейчас.

«Пользуясь случаем, мы пригласили представителя НАТО на нашу международную конференцию, которая будет проходить 4-5 декабря. И мы хотели бы, чтоб представители НАТО  выступили на нашей конференции с презентацией,» - подчеркнул Игорь Терехов.  Презентация должна будет касаться общеобразовательных процессов, процессов просветительской направленности, которые будут интересными, полезными и познавательными для харьковской молодежи.

Тэги:  нато, харьков, терехов, втреча, презентация, конференция, обсуждение, безопасность, коллективная
 
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