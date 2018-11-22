Харьков с визитом посетили представители НАТО в Украине.

В стенах мэрии гости встретились с первым вице-мэром Игорем Тереховым. Во время общения были намечены четкие планы по сотрудничеству в образовательном, научном направлении и в вопросах безопасности.
Представители НАТО в Украине назвали Харьков - стратегическим городом Украины, поскольку здесь воплощается в жизнь ряд программ на тему евроатлантической интеграции. В ответ в Харьковском городском совете пообещали и дальше всячески поддерживать все подобные проекты.
«Хотелось бы, чтоб у нас с представителями НАТО сложились хорошие отношения, и мы заинтересованы в тесном сотрудничестве. Прежде всего - в сфере безопасности. И для нас это очень важно, потому что система евроатлантической интеграции предусматривает реальную коллективную безопасность. Для Харьковской области и для Харькова, как города, который находится вблизи от зоны военных действий - это, действительно, очень важно» - уточнил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.
Обсуждение затронутых на встрече вопросов проходило в теплой, дружеской обстановке.
Особый интерес был проявлен к образовательным программам, которые специалисты НАТО планируют проводит в городе Харькове уже сейчас.
«Пользуясь случаем, мы пригласили представителя НАТО на нашу международную конференцию, которая будет проходить 4-5 декабря. И мы хотели бы, чтоб представители НАТО выступили на нашей конференции с презентацией,» - подчеркнул Игорь Терехов. Презентация должна будет касаться общеобразовательных процессов, процессов просветительской направленности, которые будут интересными, полезными и познавательными для харьковской молодежи.
Мнение окружающих сегодня будет интересно только чтобы ему противостоять. Лучше посвятите день тем вопросам, в которых никто не сможет вам помешать или возразить.
В Харькове до самого вечера будет держаться пасмурная погода, и лишь под конец дня небо очистится от облаков. Без осадков.
Ежегодно 22 ноября в мире отмечается добрый семейный праздник – Международный день сына.
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