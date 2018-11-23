23.11.2018 13:13

Харьковчане уже до конца следующего года смогут получать субсидии наличными деньгами

С начала года по ноябрь домохозяйствам Харьковщиины было перечислено субсидий на 3,7 млрд грн – в среднем по 419 грн 20 коп. на каждое.



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Украина до конца 2019 года должна перейти на полную монетизацию субсидий населению. Об этом сегодня 23 ноября сказала на брифинге министр финансов Украины Оксана Маркарова.

«В проекте, который доработан в Верховной Раде, запланирована общая цифра 58 млрд грн, из которых 55 млрд - это программа стандартная субсидий. Однако она разделена на две подпрограммы. Потому что мы предполагаем монетизацию субсидий в следующем году... К концу года мы должны перейти на полную монетизацию», - сказала министр.

Также она отметила, что финальные расчеты Минфина показывают, что сумма, заложенная в бюджете на 2019 год, достаточна для обеспечения субсидий.

Напомним, Верховная Рада 23 ноября около 6:00 утра приняла Государственный бюджет Украины на 2019 год. Дефицит госбюджета запланирован на уровне 89,9 млрд гривен.

Задолженность бюджетов по субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг перед организациями, предоставляющими домохозяйствам жилищно-коммунальные услуги в Харькове, на конец октября 2018 составила 467,7 млн.грн.

Подробнее о показателях и данных Государственного бюджета Украины-2019 вы можете прочитать по ссылке.