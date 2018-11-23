Харьковчане уже до конца следующего года смогут получать субсидии наличными деньгами

С начала года по ноябрь домохозяйствам Харьковщиины было перечислено субсидий на 3,7 млрд грн – в среднем по 419 грн 20 коп. на каждое.
Украина до конца 2019 года должна перейти на полную монетизацию субсидий населению. Об этом сегодня 23 ноября сказала на брифинге министр финансов Украины Оксана Маркарова.
«В проекте, который доработан в Верховной Раде, запланирована общая цифра 58 млрд грн, из которых 55 млрд - это программа стандартная субсидий. Однако она разделена на две подпрограммы. Потому что мы предполагаем монетизацию субсидий в следующем году... К концу года мы должны перейти на полную монетизацию», - сказала министр.
Также она отметила, что финальные расчеты Минфина показывают, что сумма, заложенная в бюджете на 2019 год, достаточна для обеспечения субсидий.
Напомним, Верховная Рада 23 ноября около 6:00 утра приняла Государственный бюджет Украины на 2019 год. Дефицит госбюджета запланирован на уровне 89,9 млрд гривен.
Задолженность бюджетов по субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг перед организациями, предоставляющими домохозяйствам жилищно-коммунальные услуги в Харькове, на конец октября 2018 составила 467,7 млн.грн.
Подробнее о показателях и данных Государственного бюджета Украины-2019 вы можете прочитать по ссылке.
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