23.11.2018 14:50

Реформирование судов Харькова столкнулось с проблемой масштабов

Судьи Киевского районного суда обратились в Верховный Суд Украины и международные организации с открытым письмом не ликвидировать (реорганизовывать) суд.



://ki.hr.court.gov.ua

Текст письма выложен на официальной странице суда.

Неуместным, по мнению судей, есть предложение объединения Киевского районного суда Харькова, где штатная численность судей 20, а фактическая 16 (то есть 80% работающих судей) с Дзержинским районным судом г. Харькова со штатной численностью судей 22, а фактической 11 (50% от штата ).

Спецификой Киевского района г. Харькова является расположение на его территории Главного следственного управления Национальной полиции, следственного управления Службы безопасности в Харьковской области и других ГУ в том числе и самой Харьковской областной государственной администрации. На территории района проживают 182,9 граждан и 230 тыс. ежедневно прибывают и отбывают из района.

Нагрузка на судей районов, которых собираться объединять является не сравнимой. «Киевский район Харькова имеет самый низкий уровень безопасности среди других районов города.

Так, по рейтинговым исследованиям в Киевском районе г. Харькова ежемесячно совершается 281,8 преступлений на 10 000 граждан, в то время как в Индустриальном районе города только 153,4.» - говорится в сообщениии. Приведенные показатели наглядно свидетельствуют о специфике Киевского района, которая обусловливает высокую нагрузку судей Киевского районного суда .

Учитывая приведённые показатели, объединения Киевского районного суда Харькова с Дзержинским районным судом не только не обеспечит оптимизации, а уничтожит систему, поскольку в одном суде может быть только одна система регистрации дел и материалов.

«Суды территориально находятся в разных местах города, передача дел от одного к другому возможна будет не более 1 раза в день, а как будут решаться дела, которые подлежат немедленному рассмотрению (установление факта смерти, рождения, решение отводов)?» - подчеркивается в открытом письме.

Таким образом, собрание судей Киевского районного суда г. Харькова, с целью обеспечения доступа к правосудию, при отсутствии в настоящее время административно-территориальных изменений предлагают не включать в список для ликвидации, реорганизации Киевский районный суд Харькова.

Указанное обращение направлено председателю Совета судей Украины, уполномоченным представителям ОБСЕ в Украине, экспертам USAID GRECO, Венецианской комиссии, местным общественным организациям и размещено на официальном сайте суда для обсуждения общественности.