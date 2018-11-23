Главная Новости Власть Секретарь Харьковского горсовета отчитался о своей работе перед избирателями
23.11.2018  17:48   

Секретарь Харьковского горсовета отчитался о своей работе перед избирателями

Секретарь Харьковского городского совета Александр Новак сегодня, 23 ноября, в культурно-спортивном комплексе «Коммунар» провел ежегодный отчет о своей работе перед избирателями.


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В ходе встречи он детально проинформировал собравшихся о том, что было сделано за текущий год.

Жители округа задали вопросы, большинство которых касалось реформы здравоохранения, содержания жилого фонда, проезда в городском общественном транспорте, выплаты материальной помощи пенсионерам и людям с инвалидностью, а также порядка и процедуры получения субсидий.

Как отметил Александр Новак, основное внимание на территории округа в этом году уделялось проведению текущего и капитального ремонта жилого фонда, дорог, тротуаров.

В то же время проводились работы, связанные с благоустройством дворов, в том числе ремонт внутриквартальных дорог, установка спортивных и детских площадок.

Также жители округа выступили с предложениями по плану работ на следующий год.

Источник:   Городской совет
 Тэги:  отчет секретаря горсовета, новак, харьков
 
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