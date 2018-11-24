В декабре в Харькове пройдет международная конференция

4 и 5 декабря Харьков будет принимать Первую международную конференцию «Особенности взаимодействия иностранных и дипломатических представительств с органами местного самоуправления: местный аспект».
Международная дискуссия будет происходить в стенах мэрии. По словам организаторов, во время конференции ее участники обсудят тенденции развития сотрудничества между муниципалитетами, дипломатическими представительствами и международными организациями.
В рамках конференции запланирован международный семинар, тематическая экспозиция, открытие и презентация деятельности Постоянного представительства Ассоциации городов-обладателей Приза Европы в Украине.
«Это первая международная конференция, которую мы проводим вместе с нашими партнерами. Сюда приедут и города-побратимы. Мы пригласили очень много городов обладателей приза совета Европы для того, чтобы консолидировано и очень эффективно провести эту конференцию. И выработать определенные решения, которые будут направлены, в том числе и на развитие города Харькова,» - уточнил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов
Кроме международных партнеров Харькова в Первой столице съедутся представители мэрий не со всей Украины. Эта международная конференция - идеальная площадка для налаживания контактов, укрепление партнерских отношений с дипломатическими, консульскими и муниципальным представительствами, убеждены в Харьковском городском совете.
День обещает быть удачным для приумножения богатств, так что не упустите свой шанс. Только не делайте поспешных выводов и отложите разбирательства на другой день.
Суббота по инерции будет малооблачной и местами солнечной, а в воскресенье синоптики обещают Харькову первый снег.
Ежегодно в четвертую субботу ноября в Украине отмечается День памяти жертв голодоморов.
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