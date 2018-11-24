24.11.2018 11:22

В декабре в Харькове пройдет международная конференция

4 и 5 декабря Харьков будет принимать Первую международную конференцию «Особенности взаимодействия иностранных и дипломатических представительств с органами местного самоуправления: местный аспект».



://city.kharkov.ua

Международная дискуссия будет происходить в стенах мэрии. По словам организаторов, во время конференции ее участники обсудят тенденции развития сотрудничества между муниципалитетами, дипломатическими представительствами и международными организациями.

В рамках конференции запланирован международный семинар, тематическая экспозиция, открытие и презентация деятельности Постоянного представительства Ассоциации городов-обладателей Приза Европы в Украине.

«Это первая международная конференция, которую мы проводим вместе с нашими партнерами. Сюда приедут и города-побратимы. Мы пригласили очень много городов обладателей приза совета Европы для того, чтобы консолидировано и очень эффективно провести эту конференцию. И выработать определенные решения, которые будут направлены, в том числе и на развитие города Харькова,» - уточнил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов

Кроме международных партнеров Харькова в Первой столице съедутся представители мэрий не со всей Украины. Эта международная конференция - идеальная площадка для налаживания контактов, укрепление партнерских отношений с дипломатическими, консульскими и муниципальным представительствами, убеждены в Харьковском городском совете.