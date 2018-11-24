Министр юстиции Украины проведал харьковскую колонию, где раньше содержалась кандидат в Президенты Украины (ФОТО)

24 ноября 2018 государственное учреждение «Качановская исправительная колония (№54)» посетили Министр юстиции Украины Павел Петренко и начальник Администрации ДКВС Украины генерал-майор внутренней службы Александр Крикушенко.
В сопровождении начальника Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции полковника внутренней службы Георгия Романова и начальника Качановской исправительной колонии (№ 54) полковник внутренней службы Андрей Явтушенко они совершили обход учреждения.
Руководители посетили столовую для осужденных, отделения социально-психологической службы, ознакомились с коммунально-бытовыми условиями и организацией банно-прачечного обслуживания.
Также гости осмотрели спортивный зал, помещения медицинской части филиала «Центра охраны здоровья», производственные мощности предприятия и продукцию, которую производят в цехе № 1.
Павел Петренко и Александр Крикушенко отметили положительные результаты в деятельности учреждения.
День обещает быть удачным для приумножения богатств, так что не упустите свой шанс. Только не делайте поспешных выводов и отложите разбирательства на другой день.
Суббота по инерции будет малооблачной и местами солнечной, а в воскресенье синоптики обещают Харькову первый снег.
Ежегодно в четвертую субботу ноября в Украине отмечается День памяти жертв голодоморов.
влажн.:
давл.:
ветер: