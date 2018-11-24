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24.11.2018  15:23   

Министр юстиции Украины проведал харьковскую колонию, где раньше содержалась кандидат в Президенты Украины (ФОТО)

24 ноября 2018 государственное учреждение «Качановская исправительная колония (№54)» посетили Министр юстиции Украины Павел Петренко и начальник Администрации ДКВС Украины генерал-майор внутренней службы Александр Крикушенко.


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В сопровождении начальника Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции полковника внутренней службы Георгия Романова и начальника Качановской исправительной колонии (№ 54) полковник внутренней службы Андрей Явтушенко они совершили обход учреждения.

Руководители посетили столовую для осужденных, отделения социально-психологической службы, ознакомились с коммунально-бытовыми условиями и организацией банно-прачечного обслуживания.

Также гости осмотрели спортивный зал, помещения медицинской части филиала «Центра охраны здоровья», производственные мощности предприятия и продукцию, которую производят в цехе № 1.

Павел Петренко и Александр Крикушенко отметили положительные результаты в деятельности учреждения.

 

Источник:   Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  качановка, харьков
 
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