24.11.2018 16:46

В субботу в Харькове начал срываться первый снег

Из-за прогнозирующихся синоптиками ухудшений погодных условий и вероятных снегопадов, первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов созвал срочное совещание.



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Основной вопрос, поставленный на повестку дня, – координация между всеми коммунальными службами и профильными департаментами для того, чтобы выстроить четкий алгоритм действий в борьбе с непогодой.

Согласно докладам, поступающим в городской совет, снегоуборочная техника и дворники уже готовы приступить к работе.

«Мы должны спокойно подготовиться к первому снегопаду, чтобы город пережил его без проблем. Сегодня службы, которые занимаются уборкой улиц готовы к зиме на 100% . Все находящиеся в распоряжении города снегоуборочные машины перешли на зимний режим работы. Созданы аварийные и дежурные бригады, которые будут работать в круглосуточном режиме. Поэтому мы сегодня составили график по прочистке дорог и подходов к остановочным павильонам. Относительно городского электротранспорта - он будет ходить сегодня в круглосуточном режиме. Это дежурный транспорт для того, чтобы у нас не было обледенения ни проводов, ни контактной сети, и конечно, чтобы не было обледенения рельс.

Акценты должны быть сделаны на прочистку центральных автомагистралей и подходов к школам, детсадам и больницам, на уборку возле остановочных павильонов городского электротранспорта. На придомовой территории будут работать дворники, у них есть необходимый инвентарь, техника, песчано-солевая смесь для посыпания тротуаров», - отметил Игорь Терехов

Обильные осадки в Харькове, по прогнозам синоптиков, следует ожидать уже 26 и 27 ноября.

Поэтому, чтобы снегоуборочная техника могла беспрепятственно работать на магистралях, внутриквартальных дорогах, в городском совете призывают автовладельцев не оставлять свои машины вдоль дорог, чтобы не парализовать работу служб.

«Я прошу харьковчан не оставлять машины в неустановленных для этого местах, особенно в центре города, а также на внутридомовых территориях, рядом с мусорными контейнерами и на пути подъездов к ним. Наши профильные службы стараются как можно быстрее убрать снег с дорог и во дворах, вовремя вывезти мусор, чтобы не создавать для жителей города проблем, связанных с обилием снега. Если мы все вместе ответственно подойдем к этому процессу, то последствия снегопадов не будут столь заметны и не нарушат привычный уклад жизни города Харькова», - резюмировал работу оперативного штаба первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.