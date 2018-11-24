В Харьковской колонии ликвидировано условное «ЧП»

В государственном учреждении «Холодногорская исправительная колония (№18)» были проведены занятия по пожарной безопасности на пожароопасных объектах.
В связи с наступлением зимнего периода были проведены дополнительные инструктажи и доказано правила пожарной безопасности в производственных помещениях учреждения.
Занятие было направлено на уменьшение риска возникновения и распространения огня и риска перегрева электрической сети. Также с персоналом учреждения, членами добровольной пожарной дружины, а также осужденными, работающих в деревообрабатывающем цехе предприятия колонии, были отработаны действия при ликвидации пожара и эвакуации имущества.
Начальник учреждения полковник внутренней службы Марк Маркин отметил, что проведение подобных мероприятий улучшает уровень знаний персонала и осужденных по пожарной безопасности, что в свою очередь помогает предотвратить существенных негативных последствий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
День обещает быть удачным для приумножения богатств, так что не упустите свой шанс. Только не делайте поспешных выводов и отложите разбирательства на другой день.
Суббота по инерции будет малооблачной и местами солнечной, а в воскресенье синоптики обещают Харькову первый снег.
Ежегодно в четвертую субботу ноября в Украине отмечается День памяти жертв голодоморов.
влажн.:
давл.:
ветер: