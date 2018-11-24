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24.11.2018  17:57   

В Харьковской колонии ликвидировано условное «ЧП»

В государственном учреждении «Холодногорская исправительная колония (№18)» были проведены занятия по пожарной безопасности на пожароопасных объектах.


//facebook.com/khadptspress

В связи с наступлением зимнего периода были проведены дополнительные инструктажи и доказано правила пожарной безопасности в производственных помещениях учреждения.

Занятие было направлено на уменьшение риска возникновения и распространения огня и риска перегрева электрической сети. Также с персоналом учреждения, членами добровольной пожарной дружины, а также осужденными, работающих в деревообрабатывающем цехе предприятия колонии, были отработаны действия при ликвидации пожара и эвакуации имущества.

Начальник учреждения полковник внутренней службы Марк Маркин отметил, что проведение подобных мероприятий улучшает уровень знаний персонала и осужденных по пожарной безопасности, что в свою очередь помогает предотвратить существенных негативных последствий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Источник:   Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  колония, харьков, чп, ликвидация, пожар, учебная
 
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