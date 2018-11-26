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26.11.2018  08:40   

Около генерального консульства РФ в Харькове прошла акция

25 ноября в 23.45 около здания генерального консульства РФ в Харькове прошла акция, на которой собрались около десятка людей.


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По информации UA: Харків, харьковчане пришли к стенам здания генерального консульства РФ на улице Максимилиановской, 22. Собравшиеся оставили у стен консульства бумажные кораблики, в знак поддержки украинских военных, которые были обстреляны вооруженными силами РФ в Азовском море. Отметим также, что около здания консульства дежурят полицейские.

Напомним, шестеро украинских военных моряков были ранены во время обстрела и захвата российскими силовиками украинских двух малых бронированных артиллерийских катеров и рейдового буксира ВМСУ в районе Керченского пролива, — передает пресс-служба ВМС ВС Украины.

В ходе экстренного совещания СНБО Украины под руководством главнокомандующего Украины, Президента Петра Порошенко, было принято решение о рассмотрении предложения о введении военного положения в Украине. Для этого 26 ноября депутаты планируют собраться на экстренное заседание Верховной Рады, чтобы рассмотреть обращение СНБО.

Напомним, 25 ноября недалеко от Керченского моста был протаранен украинский буксир. В тот же день в акватории Керченского пролива российские военные обстреляли три украинских судна, шестеро украинских военных были ранены. Дальнейшая судьба украинских кораблей ВМС неизвестна.

Источник:   UA: Харків
 Тэги:  полиция, акция, харьков, моряки, поддержка, пролив, керчь
 
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