Все подразделения силовых служб региона переведены на усиленный вариант несения службы

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 26 ноября День хорош как для светских мероприятий, так и для активного времяпровождения в кругу семьи. Не забывайте об осторожности, день отличается повышенной травматичностью.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 26 ноября В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. На протяжении всего дня ожидается мелкий дождь с мокрым снегом, который после обеда может усилиться.