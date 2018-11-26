Все подразделения силовых служб региона переведены на усиленный вариант несения службы

Об этом на страничке Харьковского ГУ полиции сообщил утром 26 ноября Департамент коммуникации МВД Украины.
Усиленный вариант несения службы введен после ночного экстренного заседания СНБО Украины, которая рекомендовала Президенту Украины и Верховной Раде ввести военное положение сроком на 60 суток.
На усиленный вариант несения службы перешли в Государственной пограничной службе Украины, Национальной гвардии Украины, Национальной полиции Украины и Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям .
День хорош как для светских мероприятий, так и для активного времяпровождения в кругу семьи. Не забывайте об осторожности, день отличается повышенной травматичностью.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. На протяжении всего дня ожидается мелкий дождь с мокрым снегом, который после обеда может усилиться.
Наступило время онлайн-распродаж, когда интернет-магазины предлагают товары по сниженным ценам, которые вы можете приобрести, не выходя из дома.
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