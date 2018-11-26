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26.11.2018  08:55   

Все подразделения силовых служб региона переведены на усиленный вариант несения службы

Об этом на страничке Харьковского ГУ полиции сообщил утром 26 ноября Департамент коммуникации МВД Украины.


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Усиленный вариант несения службы введен после ночного экстренного заседания СНБО Украины, которая рекомендовала Президенту Украины и Верховной Раде ввести военное положение сроком на 60 суток. 

На усиленный вариант несения службы перешли в Государственной пограничной службе Украины, Национальной гвардии Украины, Национальной полиции Украины и Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям .

Источник:   ГУ Полиции в Харьковской области
 Тэги:  полиция, харьков, положение, гсчс, пограничники, режим, гвардия, военное
 
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