25 ноября в Харькове на площади Свободы патрульные полицейские провели акцию

«HEAR ME TOO ...» - «Услышь меня ...» - Под таким лозунгом в Харькове началась Всемирная кампания «16 дней против насилия».
К акции присоединились патрульные полицейские, сотрудники ювенальной превенции, представители общественных организаций, студенты, жители и гости города.
Мероприятие состоялось на площади Свободы. Организаторы предлагали присутствующим прикрепить на одежду оранжевую ленту в виде цифры «0» поддержать лозунг «Ноль насилию Я против насилия!».
Также, присутствующие делали фото с надписями, которые призывают противостоять насилию.
Патрульные полицeйские подготовили для участников акции полезную информацию по законодательству и рассказали о телефонные номера горячих линий поддержек граждан, страдают от домашнего насилия.
Полисмены призвали собравшихся нe скрывать проблeм, а открыто говорить о них и обращаться за помощью к полиции.
День хорош как для светских мероприятий, так и для активного времяпровождения в кругу семьи. Не забывайте об осторожности, день отличается повышенной травматичностью.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. На протяжении всего дня ожидается мелкий дождь с мокрым снегом, который после обеда может усилиться.
Наступило время онлайн-распродаж, когда интернет-магазины предлагают товары по сниженным ценам, которые вы можете приобрести, не выходя из дома.
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