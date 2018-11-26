26.11.2018 09:23

25 ноября в Харькове на площади Свободы патрульные полицейские провели акцию

«HEAR ME TOO ...» - «Услышь меня ...» - Под таким лозунгом в Харькове началась Всемирная кампания «16 дней против насилия».



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К акции присоединились патрульные полицейские, сотрудники ювенальной превенции, представители общественных организаций, студенты, жители и гости города.

Мероприятие состоялось на площади Свободы. Организаторы предлагали присутствующим прикрепить на одежду оранжевую ленту в виде цифры «0» поддержать лозунг «Ноль насилию Я против насилия!».

Также, присутствующие делали фото с надписями, которые призывают противостоять насилию.

Патрульные полицeйские подготовили для участников акции полезную информацию по законодательству и рассказали о телефонные номера горячих линий поддержек граждан, страдают от домашнего насилия.

Полисмены призвали собравшихся нe скрывать проблeм, а открыто говорить о них и обращаться за помощью к полиции.