26.11.2018 17:49

Мы будем перенимать этот опыт, внедрять такие технологии в других учебных учреждениях - Игорь Терехов (ФОТО)

Теперь воспитанники «Лествицы» будут ходить в новое учебное учреждение, которое расположено на Салтовском шоссе, 133.



city.kharkov.ua

Школа «Лествица» была основана в Харькове в 2006 году и ранее находилась в небольшом здании на ул. Пушкинской, 100. Тогда в учебном заведении был набран всего один первый класс. Одновременно с учебным процессом шло строительство нового здания для школы, и вот теперь воспитанники «Лествицы» будут ходить в новое учебное учреждение, которое расположено на Салтовском шоссе, 133.



Поздравить с открытием обновленной школы учеников и руководство «Лествицы» приехали первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов, директор Департамента образования Ольга Деменко, а также председатель Администрации Московского района Олег Товкун. Игорь Терехов отметил, что организация учебного процесса и комфортные условия «Лествицы» станут примером для других учебных учреждений Харькова.



«Здесь созданы великолепные условия для учеников - от современной столовой и спортзала до учебных классов. Но главное, что в этой школе детям прививают этику и моральные ценности, а это - основа общества. Я очень рад, что в Харькове появилась такая современная школа, мы будем перенимать этот опыт и в дальнейшем внедрять такие технологии в других учебных учреждениях», - отметил Игорь Терехов.



По словам завуча по воспитательной работе школы «Лествица» Светланы Байстрюченко, в школе ведется обучение по тем же программам, что и в других общеобразовательных учреждениях, однако акцент ставится на моральном воспитании учеников.



«Дети находятся здесь с 9:00 до 18:00. При школе работают кружки и группа продленного дня для всех классов, ученики обеспечены трехразовым питанием. В каждом классе есть учитель и воспитатель - мы больше уделяем внимания именно воспитательному процессу. Каждый учитель в свою дисциплину вкладывает этическую составляющую – то есть преподается те же математика и физика, но немного с морально-этической стороны. У нас нет агрессивности, злости и такого понятия, как буллинг», - сообщила Светлана Байстрюченко.



Директор и основатель школы Федор Миколаенко отметил, что с каждым годом количество классов в школе увеличивалось, и сегодня в 11-ти классах учебного учреждения учится 281 воспитанник.



«В период строительства нового здания мы, прежде всего, отталкивались от нормативов. Находясь в старой школе, мы уже имели определенный опыт и понимали, как необходимо все обустроить, чтобы детям было удобно и комфортно учиться. Конечно, нам бы хотелось, чтобы наши воспитанники вспоминали о школьных годах, как о чем-то светлом и радужном. Сегодня у нас есть желающие и есть возможность открыть сразу три первых класса, поэтому будем расширяться», - сказал Федор Миколаенко.



Всего трехэтажное здание новой школы рассчитано на 600 учеников. По словам директора, уже сформированы классы на ближайшие два года, а также ведется запись учеников вплоть до 2026 года.