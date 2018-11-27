К предпринимателям возвращаются «Проверки пожарников» (ФОТО)

Специалисты Главного управления ГСЧС приняли участие в заседании «круглого стола» с союзами предпринимателей по вопросам возобновления проверок
26 ноября на базе Харьковского регионального фонда поддержки предпринимательства специалисты ГУ ДСНС Украины в Харьковской области в режиме «круглого стола». вместе с коллегами сектора Государственной регуляторной службы в Харьковской области, разъяснили представителям союзов и объединений предпринимателей, бизнес-структур, общественных организаций Харьковщины требования постановления Кабинета Министров Украины от 05.09.2018 года № 715 , 716 , регламентирующие порядок осуществления мероприятий государственного надзора (контроля).
Также вместе с присутствующими были обсуждены проблемные вопросы, связанные с этим наблюдением, и меры по уменьшению давления на субъектов хозяйствования.
Кроме этого, на мероприятии рассмотрели порядок представления Декларации соответствия материально-технической базы субъекта хозяйствования требованиям законодательства в сфере пожарной безопасности.
Все желающие имели возможность задать вопросы к спикерам и получить на них исчерпывающие ответы.
Больше слушайте, нежели говорите. В делах такая тактика обещает принести неожиданные плоды, вплоть до новых предложений, выгодных сделок или даже повышения по службе.
Ночью и утром местами туман. На протяжении всего дня ожидается снег, мокрый снег, который к вечеру ослабнет. На дорогах гололедица.
После Филиппова дня начинался Рождественский (Филипповский) пост длиною в 40 дней, поэтому народ наедался накануне.
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