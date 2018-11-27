Осужденные Диканевской колонии встретились по «личным вопросам» с прокурором местной прокуратуры

26 ноября 2018 государственное учреждение «Диканевская исправительная колония (№ 12)» посетил руководитель Харьковской местной прокуратуры №5 старший советник юстиции Владимир Калюга
Прокурор посетил жилую зону учреждения, после чего провел прием осужденных по личным вопросам. Осужденные имели возможность пообщаться с прокурором и получить ответы по юридическим вопросам и условий отбывания наказания.
Как отметил первый заместитель начальника учреждения Вячеслав Попов, постоянные встречи осужденных с представителями прокуратуры создают условия для понимания и юридической осведомленности заключенных, что в свою очередь делает возможным их становления на путь исправления.
Больше слушайте, нежели говорите. В делах такая тактика обещает принести неожиданные плоды, вплоть до новых предложений, выгодных сделок или даже повышения по службе.
Ночью и утром местами туман. На протяжении всего дня ожидается снег, мокрый снег, который к вечеру ослабнет. На дорогах гололедица.
После Филиппова дня начинался Рождественский (Филипповский) пост длиною в 40 дней, поэтому народ наедался накануне.
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