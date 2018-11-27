Главная Новости Власть Осужденные Диканевской колонии встретились по «личным вопросам» с прокурором местной прокуратуры
27.11.2018  10:35   

Осужденные Диканевской колонии встретились по «личным вопросам» с прокурором местной прокуратуры

26 ноября 2018 государственное учреждение «Диканевская исправительная колония (№ 12)» посетил руководитель Харьковской местной прокуратуры №5 старший советник юстиции Владимир Калюга


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Прокурор посетил жилую зону учреждения, после чего провел прием осужденных по личным вопросам. Осужденные имели возможность пообщаться с прокурором и получить ответы по юридическим вопросам и условий отбывания наказания.

Как отметил первый заместитель начальника учреждения Вячеслав Попов, постоянные встречи осужденных с представителями прокуратуры создают условия для понимания и юридической осведомленности заключенных, что в свою очередь делает возможным их становления на путь исправления.

Источник:   Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  криминал, прокурор, харьков, диканевская, встреча
 
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