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27.11.2018  10:46   

Геннадий Кернес поздравил академика Бориса Патона со 100-летним юбилеем

Сегодня легендарный ученый празднует вековой юбилей.


city.kharkov.ua

Харьковский городской голова Геннадий Кернес сегодня, 27 ноября, поздравил со 100-летним юбилеем Президента Национальной академии наук Украины Бориса Патона.

«Встречая эту знаменательную дату, Вы вправе  гордиться результатами своей жизненной и профессиональной деятельности.

Вы относитесь к плеяде талантливейших, неординарных людей и настоящих профессионалов. Все свои научные знания, богатейший опыт, талант, творческий и научный потенциал Вы неизменно направляете современному поколению, подавая пример уникальной работоспособности и верности избранному пути.

На протяжении многих лет под Вашим руководством отечественная научная школа достигла значительных результатов, и Ваши многочисленные заслуги по праву отмечены высокими государственными наградами. Ваши новаторские идеи, исследовательская деятельность служат не только развитию науки в Украине, но и далеко за ее пределами.

От всей души желаю Вам неугасаемой жизненной энергии и прекрасного настроения. Будьте здоровы еще долгие годы!» - говорится в поздравлении городского головы.

Источник:   Городской совет
 Тэги:  поздравление, кернес, харьков, патон
 
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