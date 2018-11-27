27.11.2018 10:46

Геннадий Кернес поздравил академика Бориса Патона со 100-летним юбилеем

Сегодня легендарный ученый празднует вековой юбилей.



city.kharkov.ua

Харьковский городской голова Геннадий Кернес сегодня, 27 ноября, поздравил со 100-летним юбилеем Президента Национальной академии наук Украины Бориса Патона.



«Встречая эту знаменательную дату, Вы вправе гордиться результатами своей жизненной и профессиональной деятельности.



Вы относитесь к плеяде талантливейших, неординарных людей и настоящих профессионалов. Все свои научные знания, богатейший опыт, талант, творческий и научный потенциал Вы неизменно направляете современному поколению, подавая пример уникальной работоспособности и верности избранному пути.



На протяжении многих лет под Вашим руководством отечественная научная школа достигла значительных результатов, и Ваши многочисленные заслуги по праву отмечены высокими государственными наградами. Ваши новаторские идеи, исследовательская деятельность служат не только развитию науки в Украине, но и далеко за ее пределами.



От всей души желаю Вам неугасаемой жизненной энергии и прекрасного настроения. Будьте здоровы еще долгие годы!» - говорится в поздравлении городского головы.