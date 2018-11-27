Геннадий Кернес поздравил академика Бориса Патона со 100-летним юбилеем

Сегодня легендарный ученый празднует вековой юбилей.
Харьковский городской голова Геннадий Кернес сегодня, 27 ноября, поздравил со 100-летним юбилеем Президента Национальной академии наук Украины Бориса Патона.
«Встречая эту знаменательную дату, Вы вправе гордиться результатами своей жизненной и профессиональной деятельности.
Вы относитесь к плеяде талантливейших, неординарных людей и настоящих профессионалов. Все свои научные знания, богатейший опыт, талант, творческий и научный потенциал Вы неизменно направляете современному поколению, подавая пример уникальной работоспособности и верности избранному пути.
На протяжении многих лет под Вашим руководством отечественная научная школа достигла значительных результатов, и Ваши многочисленные заслуги по праву отмечены высокими государственными наградами. Ваши новаторские идеи, исследовательская деятельность служат не только развитию науки в Украине, но и далеко за ее пределами.
От всей души желаю Вам неугасаемой жизненной энергии и прекрасного настроения. Будьте здоровы еще долгие годы!» - говорится в поздравлении городского головы.
Больше слушайте, нежели говорите. В делах такая тактика обещает принести неожиданные плоды, вплоть до новых предложений, выгодных сделок или даже повышения по службе.
Ночью и утром местами туман. На протяжении всего дня ожидается снег, мокрый снег, который к вечеру ослабнет. На дорогах гололедица.
После Филиппова дня начинался Рождественский (Филипповский) пост длиною в 40 дней, поэтому народ наедался накануне.
влажн.:
давл.:
ветер: