27.11.2018 12:40

Игорь Терехов: Введение военного положения не отразится на жизнедеятельности Харькова

Ведение в Украине военного положения не повлияет на работу коммунальных служб, предприятий и финансовых учреждений Харькова.



// city.kharkov.ua

Об этом 27 ноября заявил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов. Он призвал харьковчан не поддаваться панике и не создавать ажиотаж в городе в связи с введением военного положения.

«Город продолжает функционировать в штатном режиме – работают системы тепло- и водоснабжения, мы убираем улицы, вывозим мусор и делаем все для обеспечения стабильной жизнедеятельности Харькова. Все банки, обменные пункты и финансовые учреждения, а также подразделения Пенсионного фонда работают стабильно, и все социальные выплаты будут осуществляться в полном объеме. Хочу попросить жителей города спокойно отнестись к сложившейся ситуации, городская власть полностью контролирует порядок в Харькове», - сообщил Игорь Терехов.



Он также добавил, что город обеспечен продуктами питания в полном объеме, и перебоев с их поставками нет. Также в штатном режиме продолжают работать Международный аэропорт «Харьков», Южный вокзал и городские автостанции.



Напомним, что 26 ноября Верховная Рада Украины утвердила Указ Президента Петра Порошенко о введении в Украине военного положения. Согласно Закону, военное положение вводится в ряде областей Украины, в том числе в Харьковской, с 9:00 28 ноября на 30 дней.