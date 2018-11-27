27.11.2018 13:58

Новогодние праздники в Харькове отменяться не будут, – Игорь Терехов

Праздничные мероприятия, посвященные Новому году и Рождеству, в Харькове отменяться не будут.



// Городской Дозор

Об этом 27 ноября сообщил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.

«Мы продолжаем подготовку всех запланированных к Новому году праздничных мероприятий. Также хочу отметить, что в Харькове нет и не может быть никаких запретов на посещение церквей - прихожане могут совершенно спокойно посещать церкви и храмы, какие они хотят», - отметил Игорь Терехов.



Напомним, к новогодним праздникам на площади Свободы установят новый большой каток и новую елку. Также для харьковских школьников готовят новогоднюю сказку. Планируется, что на зимних каникулах праздничное представление в Харьковском дворце спорта посетят около 60 тыс. детей.