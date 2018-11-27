С Нового года «самострои» будут штрафовать по-новому

Штрафы за нарушение градостроительной деятельности будут зачисляться в местные бюджеты городов областного назначения
22 ноября Верховная Рада Украины приняла изменения в Бюджетный кодекс Украины (законопроект №9084 ). В частности, внесены изменения в статью 64 Бюджетного кодекса Украины, которыми предусмотрено, что административные штрафы и другие штрафные санкции , налагаемые исполнительными органами местных советов, зачисляются в соответствующие местные бюджеты. Эти изменения вступают в силу с 1 января 2019 года.
Штрафы за нарушение градостроительной деятельности, наложенные исполнительными органами городских советов городов областного значения и советов объединенных территориальных общин, будут зачисляться в соответствующие бюджеты городов и общин.
Это касается только тех органов местного самоуправления, которым переданы полномочия госархстройконтроля. На сегодня это 100 территориальных общин Украины.
Эти изменения в Бюджетный кодекс Украины были подготовлены и приняты благодаря усилиям Ассоциации городов Украины. Нововведения также поддержали парламентский Комитет по вопросам бюджета и Министерство финансов Украины.
Самовольно построенное жилье невозможно продать или подарить, оставить в наследство, а также провести к нему коммуникации. Запреты действуют до момента легализации имущества.
Больше слушайте, нежели говорите. В делах такая тактика обещает принести неожиданные плоды, вплоть до новых предложений, выгодных сделок или даже повышения по службе.
В Харькове прекратятся снегопады и существенно снизится температура. На дорогах гололедица. Синоптики прогнозируют усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
После Филиппова дня начинался Рождественский (Филипповский) пост длиною в 40 дней, поэтому народ наедался накануне.
влажн.:
давл.:
ветер: