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27.11.2018  14:07   

С Нового года «самострои» будут штрафовать по-новому

Штрафы за нарушение градостроительной деятельности будут зачисляться в местные бюджеты городов областного назначения


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22 ноября Верховная Рада Украины приняла изменения в Бюджетный кодекс Украины (законопроект  №9084 ). В частности, внесены изменения в статью 64 Бюджетного кодекса Украины, которыми предусмотрено, что административные штрафы  и другие штрафные санкции , налагаемые исполнительными органами местных советов, зачисляются в соответствующие местные бюджеты. Эти изменения вступают в силу с 1 января 2019 года.

Штрафы за нарушение градостроительной деятельности, наложенные исполнительными органами городских советов городов областного значения и советов объединенных территориальных общин, будут зачисляться в соответствующие бюджеты городов и общин. 

Это касается только тех органов местного самоуправления, которым переданы полномочия госархстройконтроля. На сегодня это 100 территориальных общин Украины.

Эти изменения в Бюджетный кодекс Украины были подготовлены и приняты благодаря усилиям Ассоциации городов Украины. Нововведения также поддержали парламентский Комитет по вопросам бюджета и Министерство финансов Украины.

Самовольно построенное жилье невозможно продать или подарить, оставить в наследство, а также провести к нему коммуникации. Запреты действуют до момента легализации имущества.

Источник:   Ассоциация городов Украины
 Тэги:  самострой, харьков, штраф, исполнительный, бюджет, местный
 
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