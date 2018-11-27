27.11.2018 18:01

Военное положение в Харькове: что нужно знать населению

28 ноября с 9:00 в Харьковской области, как и еще в 9 областях Украины, начинает действовать военное положение.



// Нацполиция

Согласно указу президента военное положение вводится на 30 дней, то есть до 9:00 27 декабря. Действовать оно будет в областях, граничащих с Россией, оккупированным Крымом и непризнанным Приднестровьем. В частности, в Винницкой, Луганской, Донецкой, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Запорожской областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.



На брифинге в ХОГА, в котором приняли участие военные, силовики и чиновники обладминистрации, отметили, что законные права и интересы жителей Харьковщины никоим образом нарушены не будут.



«Указом Президента не предусмотрено ограничение конституционных прав граждан. И на Харьковщине никто этим заниматься не будет», – заявил советник председателя ХОГА Сергей Стороженко.



«Комендантский час не вводится. Не надо носить с собой никаких дополнительных документов. По домам ходить никто не будет, никто никого не будет хватать, тащить и проверять. Нет никаких условий для того, чтобы отменять спортивные мероприятия или другие мероприятия, к которым привыкли харьковчане (театральные представления, походы в кинотеатры и т.д.). Город и вся область в целом будет жить спокойно, размеренно – так же, как жила Харьковщина до сих пор», – сказал он.



Кроме того, Стороженко сообщил, что в регионе не планируют ограничивать право граждан на проведение митингов, за исключением тех, где будут прямо звучать призывы о свержении конституционного строя. В случае подобных «акций» руководство области обещает реагировать на них в соответствии с законом.



«К введению комендантского часа никто не готовится. Если будет агрессия России – будет введена и цензура. Но к этому никто не готовится. Если нас к этому принудят – мы пойдём на все шаги, чтобы защитить государственность», – рассказал Сергей Стороженко.

Заместитель начальника ГУ НП Украины в Харьковской области Сергей Чиж рассказал, что полиция переведена на усиленный вариант несения службы, увеличено количество патрулей на въезде-выезде из города и на стратегически важных объектах. Однако каких-либо препятствий гражданам в их ежедневной деятельности не будет. «Полиция продолжает обслуживать население», – сказал он.

Изменений в режиме пересечения границы, в том числе с Российской Федерацией, не предвидится, заявил заместитель начальника Управления СБУ в Харьковской области Юрий Рябуха. «Если они будут вводиться, вы узнаете об этом как граждане Украины», – сказал он.

Напомним, ранее в мэрии прокомментировали, как введение военного положения отразится на жизни города.



Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов призвал харьковчан не поддаваться панике и не создавать ажиотаж в городе в связи с введением военного положения.



По его словам, коммунальные службы продолжат работать в штатном режиме. Все банки, обменные пункты и финансовые учреждения, а также подразделения Пенсионного фонда работают стабильно, и все социальные выплаты будут осуществляться в полном объеме. Также в штатном режиме продолжают работать Международный аэропорт «Харьков», Южный вокзал и городские автостанции.



Первый вице-мэр также добавил, что город обеспечен продуктами питания в полном объеме, и перебоев с их поставками нет.



Не коснется военное положение и новогодних мероприятий. «Праздничные мероприятия, посвященные Новому году и Рождеству, в Харькове отменяться не будут», – заявил Игорь Терехов.

Также первый вице-мэр отметил, что в Харькове нет и будет никаких запретов на посещение церквей – прихожане могут совершенно спокойно посещать церкви и храмы, какие они хотят.

Также напомним, что предприятия ГК «Укроборонпром» в Харьковской области перешли на особый режим работы.