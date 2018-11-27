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27.11.2018  18:54   

Исполком одобрил проект бюджета на 2019 год

Исполнительный комитет Харьковского городского совета 27 ноября одобрил проект бюджета города Харькова на 2019 год и рекомендовал его на рассмотрение сессии городского совета.


// city.kharkov.ua

По информации заместителя городского головы - директора Департамента бюджета и финансов Татьяны Таукешевой, общий объем доходов бюджета города Харькова на 2019 год установлен в размере 12,8 млрд грн без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета.

Также бюджет города получит от государства образовательную субвенцию в размере 1,3 млрд грн и медицинскую субвенцию – 1 млрд 56,7 млн грн. 

По словам директора департамента, основным источником дохода по-прежнему остается налог с доходов физических лиц. 

Как сообщила Татьяна Таукешева, расходы бюджета города в 2019 году рассчитаны на уровне 13,8 млрд грн без учета трансфертов из областного бюджета.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  бюджет, исполком, харьков
 
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