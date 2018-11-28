В городском совете представили программу социально-экономического развития Харькова (ФОТО)

Проект Программы экономического и социального развития города Харькова на 2019 год был одобрен 27 ноября, на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета.
Как сообщил заместитель Харьковского городского головы - директор Департамента экономики и коммунального имущества Михаил Фатеев, в следующем году ожидается рост среднемесячной заработной платы штатных сотрудников на 15,4%. На конец 2018 года уровень зарегистрированной безработицы трудоспособного населения ожидается на уровне 0,52%, в 2019 году этот расчетный показатель составит 0,51%. По словам Михаила Фатеева, это означает, что каждый человек, который хочет найти работу, такую возможность получает. В 2019 году ожидается создание более 20 тыс. новых постоянных рабочих мест.
Директор департамента отметил, что в целом в промышленности города прогнозируется рост объемов реализации продукции на 5,8%.
«Органы местного самоуправления не влияют на работу промышленных предприятий, однако предусмотрен ряд мер и направлений по поддержке работы промышленных предприятий города. Это, в частности, освобождение промышленных предприятий от паевого участия в развитии городской инфраструктуры при строительстве и реконструкции объектов на их территории, это прием в коммунальную собственность города объектов жилищной и социальной сферы предприятий с целью освобождения их от непрофильных загрузок и финансовых затрат. Также со следующего года будет действовать новая жилищная программа: по представлению предприятий городской бюджет будет участвовать в льготном приобритении квартир работниками промышленных предприятий города», - сообщил Михаил Фатеев.
По его словам, в планируемом году продолжится стабильное развитие отрасли жилищного строительства. По итогам 2018 года ожидается ввод в эксплутацию около 400 тыс. кв. м жилья, что на 7,2% больше, чем в 2017 году. Это позволит более чем 15 тыс. харьковчан улучшить свои жилищные условия. Ожидается, что в 2019 году в эксплуатацию будет введено не менее 430 тыс. кв. м жилья. Также будет продолжена реализация городских программ по льготному кредитованию приобретения жилья и программ по предоставлению бесплатного жилья, в частности, семьям, у которых родилась тройня. По словам директора департамента, в 2018 году по городским жилищным программам обладателями квартир станут 120 семей харьковчан, а с начала реализации программ было приобретено около 600 квартир.
Михаил Фатеев подчеркнул, что особо важны меры по повышению уровня комфорта проживания харьковчан, предусмотренные представленным проектом программы и действующими отраслевыми программами. Будет продолжена реализация проектов по дальнейшему развитию городской инженерной и социальной инфраструктуры - от масштабных проектов по строительству метрополитена и комплекса по переработке ТБО до работ по ремонту кровель, входных групп, реконструкции скверов, спортивных площадок и внутриквартальных территорий.
«Безупречная кредитная история Харькова и максимально возможные в нынешней ситуации кредитные рейтинги города от мировых рейтинговых агентств позволят использовать на эти цели не только средства городского бюджета, но и заемные средства международных инвесторов», - отметил Михаил Фатеев.
Директор департамента сообщил, что в проекте программы выполнен анализ экономического и социального развития города за предыдущий период, а также определены основные проблемы и пути их решения в 2019 году по таким направлениям, как: «Реализация экономического потенциала города», «Социальная сфера», «Развитие инфраструктуры», «Гуманитарная сфера», «Международная деятельность и имиджевые проекты», «Природопользование и безопасность жизнедеятельности человека», «Защита прав и свобод граждан, укрепление законности и правопорядка».
Программу экономического и социального развития города Харькова на 2019 год планируется утвердить на сессии городского совета.
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