28.11.2018 10:10

Харьковские таможенники открыли еще один пост для «евроблях»

Оформление транспортных средств на номерах стран ЕС осуществляется на двух таможенных постах в Харьковской области



// facebook

Об этом сообщили в ГУ ГФС Украины в Харьковской области.

«Таможенное оформление таких транспортных средств осуществляется на таможенном посту «Харьков-авто» . Однако в связи с ожидаемым увеличением желающих осуществить таможенное оформление автомобилей иностранной регистрации на период действия законов такое оформление будет осуществляться также на таможенном посту «Харьков-Центральный», - отметили в ДФС.

Для осуществления таможенного оформления, а также получения необходимой информации и консультаций налоговики рекомендуют обращаться: на таможенный пост «Харьков-авто» (ул. Академика Павлова, 88) и таможенный пост «Харьков-Центральный» (ул. Клочковская, 370).

Справка: В течение 90 календарных дней со дня вступления в силу нового закона базовая ставка акцизного налога рассчитывается с 50% -ной скидкой.

Кроме того, таможенное оформление осуществляется при условии добровольной уплаты в государственный бюджет средств в сумме, равной 8500 грн (500 необлагаемых минимумов доходов граждан) в случае, если это транспортное средство находится на территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса Украины.

Законы о растаможивании авто на иностранных номерах ( «евроблях») №8487 и №8488 вступили в силу 25 ноября 2018.