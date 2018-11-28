Харьковские таможенники открыли еще один пост для «евроблях»

Оформление транспортных средств на номерах стран ЕС осуществляется на двух таможенных постах в Харьковской области
Об этом сообщили в ГУ ГФС Украины в Харьковской области.
«Таможенное оформление таких транспортных средств осуществляется на таможенном посту «Харьков-авто» . Однако в связи с ожидаемым увеличением желающих осуществить таможенное оформление автомобилей иностранной регистрации на период действия законов такое оформление будет осуществляться также на таможенном посту «Харьков-Центральный», - отметили в ДФС.
Для осуществления таможенного оформления, а также получения необходимой информации и консультаций налоговики рекомендуют обращаться: на таможенный пост «Харьков-авто» (ул. Академика Павлова, 88) и таможенный пост «Харьков-Центральный» (ул. Клочковская, 370).
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Кроме того, таможенное оформление осуществляется при условии добровольной уплаты в государственный бюджет средств в сумме, равной 8500 грн (500 необлагаемых минимумов доходов граждан) в случае, если это транспортное средство находится на территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса Украины.
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