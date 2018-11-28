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28.11.2018  10:59   

Харьковчанам вручены грамоты Верховной Рады и Кабмина

Ряд харьковчан награжден грамотами Верховной Рады Украины и Кабинета Министров Украины.


city.kharkov.ua

Сегодня, 28 ноября, перед началом сессии Харьковского городского совета народный депутат Украины Валерий Писаренко вручил грамоты Верховной Рады председателю Администрации Шевченковского района Владимиру Котковскому, директору Департамента строительства и дорожного хозяйства Владимиру Чумакову и помощнику народных депутатов пяти созывов Василию Шияну.

Грамотой Кабинета Министров Украины был награжден депутат городского совета Александр Давтян.

Источник:   Городской совет
 Тэги:  сессия, горсовет, харьков
 
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