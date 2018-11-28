Харьковчанам вручены грамоты Верховной Рады и Кабмина

Ряд харьковчан награжден грамотами Верховной Рады Украины и Кабинета Министров Украины.
Сегодня, 28 ноября, перед началом сессии Харьковского городского совета народный депутат Украины Валерий Писаренко вручил грамоты Верховной Рады председателю Администрации Шевченковского района Владимиру Котковскому, директору Департамента строительства и дорожного хозяйства Владимиру Чумакову и помощнику народных депутатов пяти созывов Василию Шияну.
Грамотой Кабинета Министров Украины был награжден депутат городского совета Александр Давтян.
День хорош для того, чтобы довести до конца ранее начатое. Возможно, принятое решение окажется не самым лучшим из всех возможных, однако вполне приемлемым и оптимальным.
В Харькове прекратятся снегопады и существенно снизится температура. На дорогах гололедица. Синоптики прогнозируют усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
У православных сегодня начался Рождественский пост. Его еще называют Четыредесятницей, поскольку длится 40 дней – до той самой «первой звезды» в канун Рождества.
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