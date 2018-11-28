В Харьковском горсовете - новый вице-мэр

Харьковский городской совет сегодня, 28 ноября, на сессии утвердил Татьяну Овинникову на должности заместителя городского головы и внес изменения в структуру исполнительных органов городского совета.
Решением сессии Татьяна Овинникова с 29 ноября утверждена на должности заместителя Харьковского городского головы по вопросам градостроительства, архитектуры и земельных отношений, с этой должности в связи с переводом на другую должность уволен Алексей Садовский.
Также решением сессии прекращена работа Отдела по работе с объединениями граждан городского совета в связи с передачей его функций Департаменту труда и социальной политики.
День хорош для того, чтобы довести до конца ранее начатое. Возможно, принятое решение окажется не самым лучшим из всех возможных, однако вполне приемлемым и оптимальным.
В Харькове прекратятся снегопады и существенно снизится температура. На дорогах гололедица. Синоптики прогнозируют усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
У православных сегодня начался Рождественский пост. Его еще называют Четыредесятницей, поскольку длится 40 дней – до той самой «первой звезды» в канун Рождества.
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