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28.11.2018  11:19   

В Харьковском горсовете - новый вице-мэр

Харьковский городской совет сегодня, 28 ноября, на сессии утвердил Татьяну Овинникову на должности заместителя городского головы и внес изменения в структуру исполнительных органов городского совета.


//dozor.kharkov.ua

Решением сессии Татьяна Овинникова с 29 ноября утверждена на должности заместителя Харьковского городского головы по вопросам градостроительства, архитектуры и земельных отношений, с этой должности в связи с переводом на другую должность уволен Алексей Садовский.

Также решением сессии прекращена работа Отдела по работе с объединениями граждан городского совета в связи с передачей его функций Департаменту труда и социальной политики.

Источник:   Городской совет
 Тэги:  сессия, горсовет, харьков
 
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