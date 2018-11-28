28.11.2018 11:19

В Харьковском горсовете - новый вице-мэр

Харьковский городской совет сегодня, 28 ноября, на сессии утвердил Татьяну Овинникову на должности заместителя городского головы и внес изменения в структуру исполнительных органов городского совета.



//dozor.kharkov.ua

Решением сессии Татьяна Овинникова с 29 ноября утверждена на должности заместителя Харьковского городского головы по вопросам градостроительства, архитектуры и земельных отношений, с этой должности в связи с переводом на другую должность уволен Алексей Садовский.



Также решением сессии прекращена работа Отдела по работе с объединениями граждан городского совета в связи с передачей его функций Департаменту труда и социальной политики.