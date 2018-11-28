28.11.2018 12:12

Утвержден бюджет Харькова 2019

Харьковский городской совет сегодня, 29 ноября, на очередной сессии утвердил бюджет города Харькова на 2019 год.



objectiv.tv

По информации заместителя городского головы - директора Департамента бюджета и финансов Татьяны Таукешевой, общий объем доходов бюджета города Харькова на 2019 год установлен в размере 12,8 млрд грн без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета.



Расходы бюджета города Харькова установлены в сумме 13,8 млрд грн. Дополнительные расходы, как и в предыдущие годы, возникли в связи с передачей городу полномочий, не обеспеченных финансовым ресурсом. В связи с этим городская власть планирует привлечь заимствования в бюджет города Харькова путем выпуска облигаций внутреннего местного займа объемом 1 млрд грн.



На финансирование социально-культурной сферы запланировано 6 млрд 168 млн грн (44,7% от общего объема расходов бюджета города), а на развитие городской инфраструктуры - 4 млрд 527,1 млн грн (32,8%).



На сферу образования в бюджете города предусмотрено 3,8 млрд грн, из них за счет средств образовательной субвенции из государственного бюджета - 1,3 млрд грн.



Объем расходов на здравоохранение в 2019 году запланирован в сумме 1,5 млрд грн, из них средства бюджета города Харькова составляют 412,7 млн грн, средства государственной медицинской субвенции - 1,057 млрд грн.



На реализацию политики в сфере социальной защиты и социального обеспечения города будет направлено 558,8 млн грн. На предоставление одноразовой адресной денежной помощи льготным категориям гражданам запланировано 62,6 млн грн (на 24 млн грн больше, чем в 2018 году).



На финансирование культуры и искусства запланировано 1,060 млрд грн. В частности, на капремонт в 32 учреждениях культуры предусмотрено 40 млн грн, пополнение библиотечных фондов и приобретение компьютерной техники - 4,3 млн грн. На выполнение проектов с участием талантливых детей и молодежи, а также проведение государственных и городских мероприятий, фестивалей и конкурсов запланировано 10,6 млн грн. Предусмотрено 6,1 млн грн на обеспечение деятельности КП «Объединение парков культуры и отдыха города Харькова» и КП «Мемориальный парк «Дробицкий Яр». На завершение работ по реставрации монумента «Жертвам холокоста» мемориала «Дробицкой Яр» будет направлено 0,9 млн грн.



Расходы бюджета города Харькова на сферу физической культуры и спорта предусмотрены в сумме 280,9 млн грн, которые будут использованы на обеспечение функционирования 18 детско-юношеских спортивных школ, проведение спортивно-массовых и учебно-тренировочных мероприятий, поддержку спортивных федераций и общественных организаций, спортивных коммунальных предприятий, выплату стипендий Харьковского городского совета и т.п. Предусмотрены 98,4 млн грн на капремонт 50 спортивных площадок по стрит-воркауту, реконструкцию восьми школьных стадионов и пяти спортивных площадок на территории дошкольных учебных учреждений.



Расходы бюджета города на 2019 год на жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство составят 3 млрд 682 млн грн. В частности, они будут направлены на на проведение капремонта жилого фонда с использованием энергоэффективных и энергосберегающих технологий, ремонт кровли на 298 жилых домах, 100 лифтов, а также на комплексный ремонт 150 жилых домов.



На строительство, реконструкцию и ремонт тепловых, водопроводных, канализационных сетей и ливнестоков, сетей электрообеспечения и прочих инженерных объектов будет направлено 495,3 млн грн.



Расходы на реконструкцию сетей наружного освещения составят 114,7 млн грн.



На строительство и реконструкцию дорог предусмотрено 201 млн грн. Расходы на капитальный и текущий ремонт улично-дорожной сети составят 342,2 млн грн. На проведение текущего и капитального ремонтов внутриквартальных дорог и тротуаров на придомовой территории предусмотрено 103,1 млн грн.



На приобретение и установку 310 детских спортивных и игровых площадок, а также на ремонт существующих 580 площадок будет направлено 24,4 млн грн.



На обновление парка специальной техники, машин и механизмов коммунальным предприятиям жилищно-коммунальной сферы будет выделено 285,9 млн грн.



На дальнейшее развитие Харьковского метрополитена будет предусмотрено 227,3 млн грн.



На улучшение транспортного обслуживания жителей города выделено 542,8 млн грн. Из них, в частности, на реконструкцию и капитальный ремонт остановочных пунктов трамваев и троллейбусов - 10 млн грн, на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт трамвайных путей и переездов - 240,5 млн грн; на строительство троллейбусных линий и кабельных сетей - 151,8 млн грн; на приобретение троллейбусов и специальной техники коммунальным предприятиям - 67,8 млн грн.



На городские жилищные программы будет направлено 71,2 млн грн, из них на молодежное жилищное кредитование - 21,2 млн грн, на строительство (приобретение) доступного жилья - 50 млн грн.