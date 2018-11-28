Смогут ли переселенцы проголосовать на местных выборах?

Городской совет Первой столицы выступил за предоставление права вынужденным переселенцам голосовать на местных выборах и выбирать органы местного самоуправления по месту своего фактического проживания.
Соответствующее обращение к председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию было принято сегодня, 28 ноября, на сессии горсовета.
«Около 4% украинских избирателей, которые взяты на учет как внутренне перемещенные лица, четвертый год не могут воспользоваться одним из базовых конституционных прав гражданина из-за неурегулированности национального законодательства. Внутренне перемещенные лица, которые являются новыми членами наших территориальных громад, не могут голосовать на местных выборах и выбирать органы местного самоуправления по месту своего фактического проживания», - говорится в обращении.
В документе отмечается, что для решения этой проблемы 27 марта 2017 года в Верховной Раде был зарегистрирован проект Закона №6240 «О внесении изменений в некоторые законы Украины» (относительно избирательных прав внутренне перемещенных лиц и других мобильных внутри страны граждан). В связи с этим Харьковский горсовет призвал парламент безотлагательно рассмотреть этот законопроект.
В обращении отмечается, что в городе Харькове, по состоянию на 15 ноября, на учете в районных управлениях труда и социальной защиты населения состоят 87,2 тыс. внутренне перемещенных лиц, в том числе 13,4 тыс. детей.
День хорош для того, чтобы довести до конца ранее начатое. Возможно, принятое решение окажется не самым лучшим из всех возможных, однако вполне приемлемым и оптимальным.
В Харькове прекратятся снегопады и существенно снизится температура. На дорогах гололедица. Синоптики прогнозируют усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
У православных сегодня начался Рождественский пост. Его еще называют Четыредесятницей, поскольку длится 40 дней – до той самой «первой звезды» в канун Рождества.
влажн.:
давл.:
ветер: