28.11.2018 13:19

Смогут ли переселенцы проголосовать на местных выборах?

Городской совет Первой столицы выступил за предоставление права вынужденным переселенцам голосовать на местных выборах и выбирать органы местного самоуправления по месту своего фактического проживания.



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Соответствующее обращение к председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию было принято сегодня, 28 ноября, на сессии горсовета.



«Около 4% украинских избирателей, которые взяты на учет как внутренне перемещенные лица, четвертый год не могут воспользоваться одним из базовых конституционных прав гражданина из-за неурегулированности национального законодательства. Внутренне перемещенные лица, которые являются новыми членами наших территориальных громад, не могут голосовать на местных выборах и выбирать органы местного самоуправления по месту своего фактического проживания», - говорится в обращении.



В документе отмечается, что для решения этой проблемы 27 марта 2017 года в Верховной Раде был зарегистрирован проект Закона №6240 «О внесении изменений в некоторые законы Украины» (относительно избирательных прав внутренне перемещенных лиц и других мобильных внутри страны граждан). В связи с этим Харьковский горсовет призвал парламент безотлагательно рассмотреть этот законопроект.



В обращении отмечается, что в городе Харькове, по состоянию на 15 ноября, на учете в районных управлениях труда и социальной защиты населения состоят 87,2 тыс. внутренне перемещенных лиц, в том числе 13,4 тыс. детей.