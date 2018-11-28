28.11.2018 12:39

В Харькове появились Судейский, Михайловский и сквер имени Людмилы Гурченко

Ряду рекреационных зон Харькова присвоили новые названия, также в городе появился новый сквер.



// lookmytrips.com

Новые названия для трех скверов, расположенных в районе пл. Героев Небесной Сотни, утверждены на сессии Харьковского городского совета.



Так, сквер перед зданием Харьковского апелляционного суда, где будет установлен памятник, будет называться сквером Героев Небесной Сотни - ранее это был сквер Руднева. Рекреационной зоне, расположенной за зданием суда, присвоено наименование «сквер Судейский» (ранее - сквер Красноармейский).



Также зеленая зона между ул. Руставели, ул. Нетеченской и пр. Гагарина, которая ранее также носила название «сквер Руднева», переименована в «сквер Михайловский». Такое название сквер получил в честь Михайловской церкви, которая раньше находилась на этом месте, но была разрушена в 1961 году.



Кроме того, депутаты присвоили новое наименование безымянному скверу на пересечении ул. Тринклера и пр. Независимости (ул. Тринклера, 6), где установлен памятник актрисе Людмиле Гурченко. Теперь он будет носить название - сквер имени Людмилы Гурченко.